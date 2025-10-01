Rusia se agață de ultima sa punte bancară cu Europa. De ce nu vrea să lase Raiffeisen să plece din țară

Raiffeisen Bank International (RBI) a eșuat într-o nouă tentativă de a vinde o participație în afacerea sa din Rusia, au declarat pentru Reuters două persoane familiare cu situația în contextul în care Rusia caută să mențină o punte financiară esențială către Occident.

Banca Raiffeisen din Rusia este cel mai mare creditor din țară care nu este supus sancțiunilor ce au izolat rivalii locali, ceea ce o face extrem de importantă pentru plățile comerciale cu Rusia, inclusiv pentru exporturile de gaze către Europa.

Una dintre sursele agenției Reuters afirmă că oficialii de la Moscova s-au opus unei vânzări parțiale, unul dintre motive fiind că erau îngrijorați că achiziția participației de către un cumpărător rus ar putea duce la impunerea de sancțiuni occidentale împotriva RBI.

Ambele surse au vorbit sub protecția anonimatului, din cauza sensibilității subiectului.

Raiffeisen încearcă să repatrieze miliarde de euro din Rusia

Raiffeisen încearcă de ceva timp să vândă o participație în filiala sa din Rusia către un cumpărător local, în speranța că Moscova va ridica blocajul care o împiedică să repatrieze miliarde de euro din profiturile obținute în țara condusă de Vladimir Putin.

Banca este, de asemenea, supusă presiunilor din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene pentru a-și reduce activitatea în Rusia, din cauza războiului declanșat de Moscova împotriva Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Raiffeisen a declarat pentru Reuters că banca își reduce operațiunile din Rusia și că orice vânzare a afacerii sale necesită aprobarea autorităților ruse, fără a comenta asupra discuțiilor recente.

„RBI poartă negocieri privind vânzarea filialei sale rusești”, a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că banca nu poate oferi un calendar „deoarece sunt necesare numeroase aprobări de reglementare, inclusiv aprobarea autorităților ruse”.

Directorul general Johann Strobl a făcut mai multe încercări în trecut de a vinde o participație în afacerea din Rusia. Prima sursă a declarat că el a vizitat Rusia în acest scop.

Banca centrală a Rusiei a afirmat că nu va comenta eventualele discuții purtate cu bănci individuale. Reuters nu a putut stabili care oficiali și potențiali cumpărători au fost implicați în discuțiile cu RBI.

Tensiuni în creștere între Rusia și Occident

Ultimele eforturi de vânzare au eșuat în contextul în care tensiunile dintre Moscova și Occident s-au amplificat.

Liderii europeni au intensificat pregătirile pentru a utiliza zeci de miliarde de euro înghețate în Belgia, aparținând băncii centrale a Rusiei, pentru a sprijini Ucraina.

Europa dorește, de asemenea, să pună capăt importurilor de gaze rusești, după cererea președintelui american Donald Trump ca Europa să reducă achizițiile de energie rusă. Doborârea unor drone rusești deasupra Poloniei în luna septembrie a înrăutățit și mai mult relațiile.

Austria a fost recent criticată și de fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care a avertizat asupra unor represalii dacă Viena va renunța la neutralitatea sa.

Cele două surse care au discutat cu agenția Reuters afirmă că, chiar dacă își reduce treptat activitatea în Rusia, Raiffeisen rămâne deocamdată importantă pentru Moscova în ceea ce privește plățile legate de gaze și alte tranzacții.

Opoziția Rusiei față de vânzarea unei participații se bazează pe dorința de a păstra ceea ce a mai rămas din legăturile sale economice cu Europa, care încă mai cumpără petrol și gaze rusești în valoare de miliarde de euro, deși mult mai puțin decât înainte de război.

O a treia persoană familiară cu activitatea Raiffeisen în Rusia a declarat că autoritățile ruse doresc ca banca să rămână „o poartă de acces” pentru transferurile de bani către Europa și că instituția intenționează să continue să opereze acolo.

Statutul special al Raiffeisen Bank pentru Rusia

Austria și Rusia au menținut relații apropiate încă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, când Moscova și-a retras trupele de ocupație cu condiția ca Viena să rămână neutră.

Austria a devenit ulterior prima țară din Europa Occidentală care a semnat un acord pentru cumpărarea de gaze rusești, iar Viena a devenit un important centru financiar pentru Rusia.

Statutul special al Raiffeisen și dimensiunea sa – mult mai mare decât celelalte bănci europene care operează în Rusia, precum UniCredit din Italia și grupul ungar mai mic OTP Bank – au permis RBI să acumuleze aproximativ 7 miliarde de euro în profituri, acum blocate în țară.

Dacă Raiffeisen ar fi inclusă pe lista neagră de către Occident, acest lucru ar bloca o rută esențială pentru plăți, izolând și mai mult Rusia.

Raiffeisen procesează plăți pentru gazoductul TurkStream, singura rută rămasă prin care Rusia trimite gaze în Europa după închiderea celorlalte.

TurkStream a livrat aproximativ 11,5 miliarde de metri cubi de gaze în primele opt luni ale acestui an prin Turcia către țări europene ca Bulgaria și Ungaria.

La prețurile medii de piață, acele gaze au valorat aproximativ 3,8 miliarde de dolari, ceea ce face din TurkStream o componentă semnificativă a exporturilor de gaze ale Rusiei.

A treia sursă a declarat că, în ciuda limitării de către RBI a plăților în euro către exterior, un număr redus de mari companii rusești au fost totuși autorizate să efectueze plăți internaționale în euro prin intermediul băncii.

Purtătorul de cuvânt al Raiffeisen a declarat că activitățile de creditare, depozitare și plăți din Rusia au fost reduse și că plățile „sunt supuse unor restricții severe și respectă regimul sancțiunilor”.

Raiffeisen a fost puternic criticată de oficialii ucraineni pentru activitățile sale bancare din Rusia, Kievul acuzând că acestea susțin economia de război a țării care a invadat-o.

Banca este de asemenea atentă să nu atragă furia autorităților ruse. La începutul acestui an, un tribunal rus a obligat-o să plătească despăgubiri de 2 miliarde de euro în urma prăbușirii unei tranzacții.