Raiffeisen câștigă tot mai mulți bani din Rusia: Cu cât i-a crescut profitul în prima jumătatea a anului

Subsidiara rusă a Raiffeisen Bank International (RBI) a raportat un avans anual de 17,8% a profitului în primul semestru din acest an, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Conform standardelor de contabilitate din Rusia, Raiffeisenbank a înregistrat în primele şase luni din acest an un profit de 83,9 miliarde de ruble (1,05 miliarde de dolari), în creştere de la 71,3 miliarde de ruble în urmă cu un an.

În condiţiile în care sancţiunile occidentale în urma conflictului din Ucraina au blocat accesul la sistemul global de plăţi SWIFT al majorităţii băncilor ruseşti, RBI, cel mai mare creditor occidental prezent în Rusia, profită de pe urma gestionării transferurilor internaţionale valoroase de başi şi a dobânzilor ridicate la depozite.

Grupul bancar austriac este sub presiune din partea SUA şi UE pentru a se retrage din Rusia.

În trimestrul doi din 2025, RBI a raportat pierderi, după o depreciere de 1,2 miliarde de euro în urma unui litigiu juridic în Rusia.

Săptămâna trecută, un tribunal rus a ridicat măsura temporară care interzicea RBI vânzarea subsidiarei sale. RBI a precizat că a fost înlătura doar un obstacol, în timp ce altele afectează procesul de vânzare, cum ar fi obţinerea aprobării din partea autorităţii de reglementare din Rusia.

Printre clienții Raiffeisen Bank se numără firme care aprovizionează armata rusă în timp ce aceasta continuă războiul împotriva Ucrainei, a relatat în februarie Bloomberg, citând declarații bancare și alte documente obținute.