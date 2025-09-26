Viktor Orban respinge o solicitare cheie a lui Donald Trump: „Nu trebuie să acceptăm argumentele celuilalt”

Viktor Orban, în timpul unei vizite pe care i-a făcut-o președintelui Donald Trump la reședința sa din Mar-a-Lago, FOTO: Zoltan Fischer / AFP / Profimedia Images

Premierul ungar Viktor Orbán a respins public vineri solictarea președintelui american Donald Trump, refuzând ferm să renunțe la achizițiile de energie din Rusia, relatează Bloomberg.

Orban a declarat vineri la postul de radio public de la Budapesta că, Ungaria fiind o țară fără ieșire la mare, renunțarea la petrolul și gazul rusesc transportat prin conducte ar ruina economia țării.

El a făcut comentariile după o convorbire telefonică pe care a avut-o cu Donald Trump. Cei doi lideri au discutat după ce Trump a sugerat, într-un briefing comun cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, posibilitatea de a-i cere lui Orban să reducă achizițiile de țiței rusesc.

Viktor Orban a asigurat însă vineri că guvernul ungar își va urma propriile interese în ceea ce privește achizițiile de energie și nu este obligat să accepte „îndrumările” administrației americane în această privință. Întreruperea surselor de energie prin conducte ar provoca imediat o scădere de 4% a producției economice a Ungariei, a mai spus el.

„Nu trebuie să acceptăm argumentele celuilalt”, a declarat Orban despre discuția sa cu Trump din această săptămână. „Trebuie doar să vorbim clar despre interesele noastre și să ne ascultăm unii pe alții ca prieteni, iar apoi fiecare să facă ce dorește”, și-a explicat el poziția.

Agenția Bloomberg notează că Ungaria a pășit pe o coardă foarte subțire între loialitatea lui Orban față de Trump și legăturile strânse pe care premierul le-a menținut cu Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Potrivit Bloomberg, declarațiile de vineri ale lui Orban au fost printre cele mai transșante de până acum, indicând că intenționează să mențină legăturile economice cu Rusia, chiar cu riscul unei posibile rupturi cu liderul american.

Solicitarea lui Trump privind petrolul rusesc îi pune în dificultate pe apropiații săi din UE

Administrația lui Trump a cerut recent UE să pună capăt importurilor de petrol rusesc pentru a presa Rusia să pună capăt războiului din Ucraina. Casa Albă a propus blocului comunitar inclusiv impunerea unor taxe vamale punitive de 100% împotriva Chinei și Indiei din cauza importurilor lor de petrol rusesc, promițând că SUA vor urma exemplul UE.

Aceste solicitări au pus în dificultate Ungaria și Slovacia, care au rămas cei mai importanți importatori de petrol și gaz rusesc din UE. Alte țări puternic dependente de importurile energetice din Rusia, precum Germania și Italia, au găsit modalități de a se decupla de importurile rusești după impunerea sancțiunilor împotriva Moscovei și exploziile care au oprit gazoductele Nord Stream în septembrie 2022.

Premierul slovac Robert Fico a respins la rândul său zilele trecute solicitarea lui Trump, afirmând însă că speră ca Bratislava să găsească un „teren comun” cu Washingtonul pe acest subiect.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu parlamentarii de la Bratislava, Fico a declarat joi că achizițiile de petrol și gaze ale Slovaciei reprezintă 2% din veniturile Rusiei din aceste surse și „nu au niciun impact asupra finanțării războiului”.

„Problema petrolului și gazelor în Slovacia nu este o chestiune de susținere a războiului. Nu este o chestiune ideologică pe care o putem rezolva cu alternative în 15 secunde”, a spus Fico.

„Este o problemă geografică, pur și simplu nu avem alte opțiuni”, a adăugat premierul slovac.

Trump a cerut de asemenea Turciei să reducă importurile de energie din Rusia, în cadrul unei întâlniri de joi cu președintele Recep Tayyip Erdogan.