Rusia se pregătește să cumpere benzină din China după ce loviturile cu drone i-au afectat grav producția

Șoferi așteptând să alimenteze cu carburant la o benzinărie din Moscova, FOTO: Olga Maltseva / AFP / Profimedia Images

Autoritățile ruse au pregătit un pachet de măsuri pentru a începe importul de benzină din China și alte țări asiatice pentru a compensa deficitul de combustibil care a cuprins țara în urma atacurilor ucrainene cu drone asupra unor rafinării majore de petrol, relatează The Moscow Times.

Potrivit Kommersant, cel mai mare cotidian financiar din Rusia, guvernul condus de premierul Mihail Mișustin speră să achiziționeze benzină și din Coreea de Sud și Singapore. În acest scop, se preconizează eliminarea taxelor de import pentru combustibilul care intră prin anumite puncte de control din Orientul Îndepărtat Rus. Statul va compensa importatorii din buget pentru diferența dintre prețurile globale și cele interne.

Trei companii – Rosneft, JSC NNK și VO Promsyrieimport – vor putea furniza benzină din Asia. Acest lucru va face posibilă direcționarea către partea centrală a Rusiei a benzinei produse în rafinăriile siberiene – aproximativ 150.000 de tone pe lună.

În plus, guvernul se așteaptă să crească importurile de benzină din Belarus și să ridice interdicția privind utilizarea în rafinării a N-metilanilinei, un aditiv care crește cifra octanică și producția. Din cauza toxicității sale ridicate și a riscurilor cancerigene, substanța este interzisă de mult timp în majoritatea țărilor, dar a fost utilizată în Rusia până în 2016.

O scrisoară obținută de jurnaliștii de la Kommersant, trimisă de vicepremierul rus pentru Energie Alexandr Novak premierului Mișustin, arată că acesta a semnalat riscuri de deteriorare suplimentară a aprovizionării pieței interne din Rusia cu produse petroliere, în ciuda măsurilor luate pentru protejarea instalațiilor de combustibil și energie.

La sfârșitul lunii septembrie, un procent record de 38% din capacitatea de rafinare a Rusiei (338.000 de tone pe zi) era inactivă. 70% din totalul timpilor de nefuncționare au fost rezultatul atacurilor cu drone, care au lovit peste 20 de rafinării majore de la începutul lunii august.

Alte patru rafinării rusești au oprit producția în septembrie în condițiile în care problemele cu aprovizionarea cu benzină au început să fie resimțite de ruși la pompe încă din a doua jumătate a lunii august.