Rusia se pregătește să interzică exporturile de benzină de la 1 aprilie

Vicepremierul rus Alexander Novak a anunțat că a cerut Ministerului Energiei să pregătească un proiect de interzicere a exporturilor de benzină de la 1 aprilie, a informat vineri guvernul de la Moscova, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Mass-media rusă afirmă că interdicția va rămâne în vigoare până pe 31 iulie.

Turbulențele de pe piața globală a țițeiului și produselor petroliere, cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, duc la fluctuații semnificative de preț. În același timp, cererea ridicată pentru resursele de energie ale Rusiei din partea piețelor externe rămâne un factor pozitiv, a declarat Novak.

Volumele de țiței procesate rămân la nivelul de anul trecut, asigurând aprovizionarea stabilă cu produse petroliere, se arată în comunicatul Guvernului.

Câteva regiuni din Rusia și părți din Ucraina aflate sub control rusesc au raportat anul trecut deficit de benzină, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești, și pe fondul cererii sezoniere de combustibili.

Rusia a impus în mod repetat reduceri la exporturile de benzină și motorină pentru a ține sub control creșterea prețurilor și a rezolva deficitul de aprovizionare.

Conform surselor din industrie, țara a exportat anul trecut aproape cinci milioane tone metrice de benzină, sau aproximativ 117.000 barili pe zi (bpd).