Rusia și-a lansat racheta Burevestnik din arhipelagul Novaia Zemlea, unde a testat în atmosferă și cea mai mare bombă nucleară din istorie

Serviciul de informații militare al Norvegiei a declarat luni că testul efectuat săptămâna trecută de Rusia cu racheta de croazieră cu rază lungă de acțiune Burevestnik, propulsată nuclear, a avut faza de lansare în arhipelagul arctic Novaia Zemlea, situat în Marea Barents din Oceanul Arctic, relatează Reuters.

Arhipelagul Novaia Zemlea (în traducere, „Pământul Nou”) se află în nordul Rusiei și este considerat unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă.

În era sovietică, în arhipelag a fost construită o zonă de testare nucleară, care a fost folosită de-a lungul Războiului Rece.

„Zona A”, denumită Ceornaia Guba, a fost folosită în special în perioada 1955–1962, în timp ce „Zona B”, Matocikin Șar, a fost folosită pentru testele subterane în perioada 1964–1990. „Zona C”, Suhoi Nos, a fost folosită între 1957–1962, fiind locul în care a fost testată în atmosferă Țar Bomba, cea mai mare bombă nucleară creată vreodată, de aproximativ 50 megatone.

Rusia a anunțat duminică faptul că a testat cu succes racheta 9M730 Burevestnik („Petrel de furtună”) – denumită de NATO SSC-X-9 „Skyfall” – o armă cu capacitate nucleară despre care Moscova afirmă că poate străpunge orice scut de apărare, însă nu a precizat locul de unde a fost lansată.

„Putem confirma că Rusia a efectuat un nou test de lansare a rachetei de croazieră cu rază lungă de acțiune Skyfall (Burevestnik) pe Novaia Zemlea”, a declarat viceamiralul Nils Andreas Stensoenes, șeful Serviciului de Informații al Norvegiei, într-un comunicat transmis prin email agenției Reuters.

Ce a spus Rusia despre testarea rachetei Burevestnik

Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei, a declarat într-un raport verbal făcut lui Putin, care a fost difuzat de televiziunile rusești, că racheta a parcurs 14.000 km și a zburat aproximativ 15 ore.

Putin a susținut că racheta 9M730 Burevestnik – denumită SSC-X-9 Skyfall de NATO – este „invincibilă” pentru sistemele actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie de zbor imprevizibilă.

În declarațiile sale de duminică, Putin, îmbrăcat în uniformă de camuflaj, i-a spus lui Gerasimov că testele cruciale ale rachetei Burevestnik au fost finalizate și că ar trebui să înceapă lucrările la etapa finală înainte de desfășurarea rachetelor.

„Este cu adevărat un sistem unic, unul pe care nicio altă țară nu îl posedă”, a susținut Putin.

Testarea rachetei a fost criticată de președintele american Donald Trump în contextul tentativelor sale de a media o încetare a focului între Rusia și Ucraina.

O altă tentativă de testare a rachetei Burevestnik s-a încheiat cu o tragedie

Putin a declarat, chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2018, că această rachetă este „invincibilă”, subliniid că proiectilul poate lovi aproape orice punct al globului și poate evita scutul antirachetă construit de SUA.

Concepută ca o rachetă cu rază de acțiune nelimitată, „Burevestnik” a avut cel puțin 13 încercări de lansare, conform serviciilor secrete occidentale. Doar două au avut un succes parțial, iar una s-a încheiat cu o tragedie: în 2019, o rachetă s-a prăbușit în Marea Barents, iar în timpul operațiunii de recuperare a explodat, ucigând șapte oameni, inclusiv cercetători din orașul rusesc Sarov. Incidentul a produs un nor radioactiv detectat atât în Severodvinsk, cât și în țările scandinave.

Un alt test se presupune că a avut loc în octombrie 2023, pe care Putin l-a declarat „reușit”, afirmând că dezvoltarea rachetei este „aproape finalizată”.

Criticii occidentali o numesc „Cernobîl zburător”. În 2020, trimisul special al SUA pentru controlul armamentului, Marshall Billingslea, a avertizat că proiectul este extrem de periculos.

Racheta nu doar că ar transporta o ogivă nucleară, ci și combustibil nuclear la bord, riscând să lase în urmă un nor radioactiv pe timpul zborului, iar orice prăbușire ar putea contamina vaste teritorii, a spus el.