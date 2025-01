Rusia şi Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri de război, eliberând fiecare câte 25 de persoane, în urma negocierilor mediate de Emiratele Arabe Unite, relatează Reuters.

„Aceştia sunt militarii şi civilii noştri”, a scris miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X, potrivit News.ro. El a spus că mulţi dintre prizonierii de război ucraineni au răni şi boli grave şi vor primi îngrijiri medicale.

Bringing our people home is what Ukraine is constantly working on, and we will not stop until we bring all of our people back.



Today, 25 more of our people are returning home to Ukraine. These are our military and civilians. Among them are the defenders of Mariupol and… pic.twitter.com/wDMeTUxYK0