Rusia spune că centrala din Zaporojie trebuie să rămână sub controlul său. În ce mod este dispusă să coopereze cu SUA

Rusia este pregătită pentru o cooperare internațională în ceea ce privește centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, inclusiv cu Statele Unite, a declarat joi șeful agenției nucleare ruse Rosatom, Aleksei Lihacev. Dar uzina trebuie să rămână în proprietatea Rusiei, a susținut el, conform Reuters.

Șeful Rosatom a făcut aceste declarații la o întâlnire cu responsabili ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), relatează și agenția de presă rusă Tass. Iar în cadrul întâlnirii, a scris Tass, Lihacev a confirmat că Rusia este dispusă să exporte energie de la centrala nucleară din Zaporojie, inclusiv în parteneriat cu SUA.

Forțele ruse au preluat controlul asupra acestei centrale din sudul Ucrainei la scurt timp după declanșarea războiului în 2022.

Statutul centralei din Zaporojie este unul dintre punctele sensibile în cadrul negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, și cel mai probabil a făcut obiectul dezbaterii la actuala rundă de discuții dintre cele două părți care s-a încheiat joi la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Cele șase reactoarele ale centralei sunt oprite în prezent, iar uzina depinde de o sursă externă de energie electrică pentru răcirea combustibilului din reactoare și pentru a se evita un dezastru.