A doua zi de negocieri de pace la Abu Dhabi. Emisarul lui Putin atacă Europa, dar vede o evoluție „pozitivă” a discuțiilor cu Ucraina

Delegația ucraineană condusă de Rustem Umerov, la negocierile de la Abu Dhabi. FOTO: TASS / ddp USA / Profimedia

Prima zi de negocieri, de miercuri, a fost una „productivă”, au declarat oficialii ucraineni, care nu au anunțat însă un rezultat concret în privința principalelor probleme ce blochează un eventual armistițiu, scrie Reuters.

Ucraina și Rusia au început joi a doua zi de negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi, în încercarea declarată de a pune capăt războiului care durează de patru ani, a anunțat negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

„A doua zi de negocieri la Abu Dhabi a început”, a scris Umerov pe aplicația Telegram. „Lucrăm în același format ca ieri: consultări trilaterale, lucru în grup și sincronizarea în continuare a pozițiilor”, a adăugat el.

Între timp, emisarul președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a semnalat progrese și o evoluție pozitivă a negocierilor.

„Războinicii din Europa, din Marea Britanie, încearcă în permanență să interfereze cu acest proces, încercând constant să se amestece în el. Și cu cât sunt mai multe astfel de încercări, cu atât vedem mai clar că se înregistrează progrese”, a declarat Dmitriev.

„Există o evoluție pozitivă”, a afirmat el în comentariile furnizate de serviciul său de presă.

El a spus că se lucrează activ la restabilirea relațiilor cu Statele Unite, inclusiv în cadrul unui grup de lucru SUA-Rusia pe probleme economice.

O zi „productivă”

Prima zi de negocieri, de miercuri, a fost una „productivă”, a declarat miercuri negociatorul principal Umerov.

„Lucrările au fost substanțiale și productive, axate pe măsuri concrete și soluții practice”, a scris șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, pe X.

Un oficial american, care a oferit comentarii sub condiția anonimatului, a calificat, de asemenea, discuțiile ca fiind productive și a spus că acestea vor continua joi dimineață.

„Vestea bună este că, pentru prima dată după foarte mult timp, echipele tehnice militare din Ucraina și Rusia se întâlnesc într-un forum la care vom participa și noi cu experții noștri”, a declarat miercuri, la Washington, și secretarul de stat american Marco Rubio.

„Nu vreau să spun că discuțiile în sine reprezintă un progres, dar este bine că există un dialog”, a spus el.

Presiunile lui Zelenski

Vorbind în discursul său video nocturn, Volodimir Zelenski a spus că este esențial ca discuțiile să conducă la o pace reală și să nu ofere Rusiei o nouă oportunitate de a continua războiul.

Partenerii Ucrainei, a spus el, trebuie să exercite mai multă presiune asupra Moscovei.

„Acest lucru trebuie simțit acum. Oamenii din Ucraina trebuie să simtă că situația se îndreaptă cu adevărat spre pace și spre sfârșitul războiului, nu spre o situație în care Rusia folosește totul în avantajul său și continuă atacurile”, a spus Zelenski.

Președintele, intervievat de canalul de televiziune francez France 2, a declarat că numărul soldaților ucraineni uciși pe câmpul de luptă ca urmare a războiului cu Rusia este estimat la 55.000.

Zelenski citase anterior o cifră de peste 46.000 de militari ucraineni uciși într-un interviu acordat rețelei de televiziune americane NBC în februarie 2025.

La scurt timp după începerea negocierilor, forțele ruse au lovit o piață aglomerată din estul Ucrainei cu muniție cu dispersie, ucigând cel puțin șapte persoane și rănind 15, a declarat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin.

Principalele probleme rămân nerezolvate

Administrația Trump a presat atât Kievul, cât și Moscova să găsească un compromis pentru a pune capăt războiului, dar cele două părți rămân blocate pe câteva puncte-cheie.

Cele mai complicate probleme țin de cererile Moscovei ca Kievul să renunțe la teritoriile pe care le controlează încă și soarta centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, care se află într-o zonă ocupată de Rusia.

Moscova dorește ca Kievul să-și retragă trupele din întreaga regiune Donețk, inclusiv din orașele puternic fortificate, ca o condiție prealabilă pentru orice acord.

Ucraina a declarat că conflictul ar trebui înghețat de-a lungul liniilor de front actuale și respinge orice retragere unilaterală a forțelor sale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că trupele ruse vor continua să lupte până când Kievul va lua „decizii” care ar putea pune capăt războiului.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul național al Ucrainei, inclusiv Crimeea și părți din regiunea Donbas din est, capturate înainte de invazia din 2022. Analiștii spun că Rusia a câștigat aproximativ 1,5% din teritoriul ucrainean de la începutul anului 2024.

„Rusia nu câștigă războiul împotriva Ucrainei”, a declarat marți ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, pentru publicația online Liga.

Sondajele arată că majoritatea ucrainenilor se opun unui acord care ar acorda Moscovei mai mult teritoriu.