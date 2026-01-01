Rusia spune că va furniza SUA dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin

Rusia a afirmat joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, despre care susţine că arată că aceasta viza o reşedinţă prezidenţială rusă şi că va preda informaţiile relevante Statelor Unite.

Moscova a acuzat luni Kievul că a încercat să lovească o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin, în regiunea Novgorod din nordul Rusiei, cu 91 de drone de atac cu rază lungă de acţiune şi, ca urmare, Rusia îşi va revizui poziţia de negociere în discuţiile în curs cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina.

Ucraina şi ţările occidentale au contestat versiunea Rusiei cu privire la presupusa tentativă de atac.

Într-un comunicat publicat joi pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a precizat: „Decriptarea datelor de navigaţie a arătat că ţinta finală a atacului cu dronă ucrainean din 29 decembrie 2025 a fost o ţintă de la Reşedinţa Prezidenţială Rusă din regiunea Novgorod”. „Aceste materiale vor fi transferate părţii americane prin canalele stabilite”, a adăugat ministerul rus, potrivit Agerpres.

The Wall Street Journal a relatat miercuri că oficiali americani din domeniul securităţii naţionale au ajuns la concluzia că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau una dintre reşedinţele sale într-un atac cu dronă.

La rândul său, Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care urmărește evoluția luptelor dintre Rusia și Ucraina, a pus la îndoială veridicitatea atacului.

Ucraina a negat că ar fi efectuat un asemenea atac şi a descris acuzaţia drept parte a unei campanii de dezinformare ruseşti menite să creeze o ruptură între Kiev şi Washington după întâlnirea de la sfârşitul săptămânii dintre preşedintele SUA, Donald Trump şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.