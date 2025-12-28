Întâlnire crucială pentru viitorul războiului din Ucraina. Donald Trump îl primește în scurt timp pe Volodimir Zelenski pentru discuții despre acordul de pace

Întâlnirea de la ora 20.00, ora României, de la Mar-a-Lago, între Volodimir Zelenski și Donald Trump, anunțată cu doar două zile înainte, are ca scop eliminarea discrepanțelor din planul de pace inițial în 28 de puncte propus de Trump luna trecută și revizuit ulterior de Ucraina la 20 de puncte, potrivit CNN și New York Times.

Trimișii speciali ai președintelui american au depus eforturi intense în ultimele pentru a finaliza o propunere acceptabilă atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia.

Trump, care se află la reședința sa din Florida din 20 decembrie, își va întrerupe vacanța pentru această discuție. Întâlnirea a fost aranjată după ce Zelenski a purtat o convorbire telefonică de o oră la sfârșitul săptămânii trecute cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui, privind acordul de pace.

Stadiul avansat al negocierilor pe acord

Trump a declarat la începutul acestei luni că nu crede că întâlnirile cu Zelenski sau cu aliații săi europeni sunt utile, cu excepția cazului în care se află aproape de un acord. Întâlnirea de astăzi este interpretată de presa americană drept un semn al stadiului avansat al negocierilor.

Oficialii americani au descris progrese semnificative în eforturile de pace. Unul dintre ei a spus la începutul acestei luni că 90% din termenii acordului au fost stabiliți. Zelenski a confirmat această cifră vineri.

„Nu este ușor. Nimeni nu spune că va fi 100% imediat, dar, cu toate acestea, trebuie să ne apropiem de rezultatul dorit cu fiecare astfel de întâlnire, cu fiecare astfel de conversație”, a spus el.

Cedarea unor teritorii, problema majoră a negocierilor

Restul de 10% s-au dovedit dificil de rezolvat și includ problema spinoasă a concesiilor teritoriale care vor fi necesare pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani, remarcă CNN. Rusia nu a renunțat la cererile sale maximaliste, inclusiv ca Ucraina să cedeze întreaga regiune estică Donbas.

Deși inițial a refuzat orice concesie, Zelenski nu mai exclude complet acum și spune că va supune planul de pace unui referendum dacă Rusia va fi de acord cu un armistițiu. Constituția Ucrainei prevede că orice modificare a frontierelor țării trebuie aprobată printr-un referendum.

Partea americană a oferit idei „provocatoare” cu privire la modul de rezolvare a impasului, a declarat un oficial american pentru CNN, inclusiv dezvoltarea unei „zone economice libere” în partea de est a Ucrainei.

Centrala nucleară de la Zaporojie

Un alt punct de divergență este soarta centralei nucleare din Zaporizhzhia, cea mai mare din Europa, ocupată de Rusia. Kievul propune ca centrala să fie exploatată de o întreprindere comună între SUA și Ucraina, 50% din producția de energie electrică fiind destinată Ucrainei, iar restul fiind alocat de SUA.

Rusia nu va fi reprezentată la reuniunea de duminică și rămâne neclar dacă Moscova este dispusă să accepte un armistițiu imediat care ar permite punerea în aplicare a unui plan de pace. Trump a indicat frecvent atât Ucraina, cât și Rusia ca obstacole în calea păcii.

Cu o zi înainte de întâlnire, președintele rus Vladimir Putin a declarat că „dacă Kievul nu este dispus să rezolve problema în mod pașnic, Rusia va îndeplini toate obiectivele operațiunii militare speciale prin mijloace militare”, folosind un eufemism pentru războiul din Ucraina, potrivit agenției de stat ruse TASS.

Între timp, ostilitățile continuă. Rusia a lansat 519 drone și 40 de rachete asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, potrivit forțelor aeriene ucrainene. Zelenski a acuzat sâmbătă dimineață că, în timp ce oficialii ruși poartă discuții pentru a pune capăt luptelor, violențele continue vorbesc de la sine.