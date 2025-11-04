Rusia susține că strânge lațul în jurul ucrainenilor în „poarta de intrare” către Donețk. Ce reprezintă Pokrovsk și de ce îl vor rușii / VIDEO cu luptele de acolo

Soldați ai Gărzii Naționale Ucrainene din brigada a 3-a „Spartan”, în apropiere de linia frontului, în direcția orașului Pokrovsk. FOTO: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Rusia a susținut marți că forțele sale strâng încercuirea în jurul trupelor ucrainene din orașul Pokrovsk, un nod de transport și logistică pe care încearcă să-l captureze de peste un an, transmite Reuters.

În timp ce luptele fac ravagii pe străzile din acest oraș distrus de război, Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat că soldații săi au eliberat 35 de clădiri de forțele ucrainene.

Acesta a susținut că forțele ruse strâng încercuirea și în jurul trupelor ucrainene din apropierea orașului Kupiansk, din regiunea Harkov.

Informațiile de pe câmpul de luptă nu au putut fi verificate, notează Reuters, care subliniază că trupele sale sunt încercuite în vreuna dintre aceste locații.

DeepState, un proiect ucrainean online care cartografiază linia frontului pe baza imaginilor verificate din surse deschise, a arătat marți că forțele ruse au avansat mai mult în Pokrovsk și împrejurimi, deși o mare parte dintre zone sunt încă marcate cu gri, nefiind controlate ferm de niciuna dintre părți.

Serviciul de informații militare ucrainean a spus marți că forțele sale speciale luptă în mai multe zone în Pokrovsk, publicând și imagini cu lupte de acolo.

The Ukrainian Defense Intelligence has released a video featuring unique footage of the “Tymur Special Unit” in action in Pokrovsk, Donetsk oblast. The video includes scenes of a recent helicopter landing with subsequent fire support, intense urban combat, and drone engagements pic.twitter.com/yJJssxU0jO — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 4, 2025

Pokrovsk avea o populație de aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, dar marea majoritate a civililor au fugit de mult timp. Cucerirea orașului ar putea oferi Moscovei o platformă pentru a avansa spre Kramatorsk și Sloviansk, cele două mari orașe rămase sub control ucrainean în Donețk, regiune pe care Rusia dorește să le cucerească în întregime.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis luni că Pokrovsk se află sub o presiune puternică, dar armata sa a transmis că trupele ruse nu controlează în totalitate niciun district.

Bloggerul de război rus Rybar a afirmat marți că controlul Moscovei asupra orașului se extinde treptat, dar „eliberarea completă a orașului este încă departe”.

Ce spune Institutul pentru Studiul Războiului

Forțele ruse continuă să avanseze în direcția Pokrovsk și par să acționeze cu o ușurință din ce în ce mai mare în interiorul orașului, notează think tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare.

Un ofițer ucrainean a raportat luni că forțele ruse continuă eforturile de a se infiltra mai adânc în Pokrovsk și încearcă să înființeze posturi de observație și să concentreze forțe în interiorul orașului. Ofițerul ucrainean a afirmat că forțele ruse încearcă să înființeze poziții în unele zone din Pokrovsk.

Forțele ucrainene continuă eforturile defensive și contraatacurile în direcția Pokrovsk, scrie ISW.

Imaginile geolocalizate publicate luni indică faptul că forțele ucrainene au avansat recent în estul Rodynske, o zonă în care surse rusești au afirmat anterior că mențineau o prezență.

Corpul 7 de reacție rapidă al forțelor aeriene ucrainene a transmis că forțele ucrainene „au creat oportunități” pentru reaprovizionarea și întărirea trupelor în direcția Pokrovsk în ultimele zile. Această unitate a spus că forțele ucrainene au împiedicat forțele ruse să avanseze în nordul Pokrovsk și să taie accesul pe autostrada H-32 Pokrovsk-Myrnohrad.

Ce reprezintă Pokrovsk

Pokrovsk este un nod rutier și feroviar din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, cu o populație de aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război. Majoritatea oamenilor au fugit, toți copiii au fost evacuați și puțini civili au rămas în blocurile și casele distruse și al drumurilor pline de cratere.

Singura mină din Ucraina care produce cărbune cocsificabil – utilizat în industria siderurgică odinioară vastă – se află la aproximativ 10 km vest de Pokrovsk. Producătorul ucrainean de oțel Metinvest a anunțat în ianuarie că a suspendat operațiunile miniere în această zonă.

Orașul se află pe un drum important, utilizat de armata ucraineană pentru a aproviziona alte poziții.

De ce vrea Rusia orașul

Rusia vrea să cucerească întreaga regiune Donbas, care cuprinde provinciile Lugansk și Donețk. Ucraina controlează încă aproximativ 10% din Donbas – o suprafață de aproximativ 5.000 km pătrați, cea mai mare parte în nordul Donețkului.

Cucerirea orașului Pokrovsk, numit „poarta de intrare în Donețk” de către presa rusă, și a orașului Kostiantynivka, situat la nord-est, pe care forțele ruse încearcă, de asemenea, să-l înconjoare, ar oferi Moscovei o platformă pentru a avansa spre nord, către cele două mari orașe rămase sub control ucrainean în Donețk – Kramatorsk și Sloviansk.

De asemenea, ar oferi Moscovei cel mai important câștig teritorial din Ucraina de la cucerirea orașului Avdiivka, la începutul anului 2024.

Unii analiști militari occidentali, precum Rob Lee, cercetător principal la Institutul de Cercetare în Politică Externă din SUA, afirmă că cucerirea Pokrovskului ar reprezenta o victorie importantă pentru Rusia, mai ales dacă ar reuși să o realizeze până la sfârșitul anului.

Dar, deși importantă din motive operaționale, Lee spune că cucerirea Pokrovskului ar lăsa Rusiei încă mult de luptă în ceea ce privește preluarea controlului asupra restului regiunii Donețk și a celor două importante zone fortificate Kramatorsk și Sloviansk.