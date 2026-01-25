„Chimie neașteptată” între ruși și ucraineni la negocierile din Abu Dhabi. Ce urmează și scenariul împins de o sursă de la Casa Albă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că cele două zile de întâlniri trilaterale cu Rusia și Statele Unite la Abu Dhabi s-au încheiat cu discuții „constructive” privind „parametrii posibili pentru încheierea războiului”.

După rarele întrevederi din acest sfârșit de săptămâna, liderul de la Kiev a adăugat că reprezentanții militari au identificat problemele care vor fi discutate la o posibilă nouă întâlnire, care ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, potrivit France 24.

Cele două zile de discuții s-au încheiat fără un acord și au avut loc în timpul unor atacuri aeriene rusești ce au întrerupt curentul electric pentru peste un milion de ucraineni în mijlocul unei ierni geroase.

Analistul militar Michael Clarke consideră că atacurile au fost programate pentru a influența discuțiile, încercând să convingă Casa Albă că armata rusă este de neoprit, potrivit Sky News.

O altă întâlnire, săptămâna viitoare

Oficialii cu care a discutat o parte din presa internațională au remarcat anumite progrese.

„Am observat mult respect între părți în sala de negocieri, deoarece acestea căutau cu adevărat soluții”, a declarat un oficial american la curent cu discuțiile, sub condiția anonimatului, pentru Reuters.

„Am ajuns la detalii foarte precise și (considerăm) că duminica viitoare va avea loc, cu voia lui Dumnezeu, o altă întâlnire în care vom duce acest acord către finalizarea sa”, a spus oficialul citat. Și Axios a relatat, citând tot un oficial american, că o nouă rundă de negocieri este programată pentru duminică, 1 februarie, tot în Abu Dhabi.

Un purtător de cuvânt al guvernului Emiratelor Arabe Unite a declarat că a avut loc o întâlnire față în față între Ucraina și Rusia, un eveniment rar în războiul care durează de aproape patru ani, declanșat de o invazie rusă pe scară largă, iar negociatorii au abordat „elementele restante” ale cadrului de pace al Washingtonului.

Privind dincolo de negocierile de săptămâna viitoare de la Abu Dhabi, oficialul american și-a exprimat speranța că vor urma alte discuții, posibil la Moscova sau Kiev.

„În opinia noastră, astfel de întâlniri trebuie să aibă loc înainte de a ajunge la o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski sau la o întâlnire trilaterală între Putin, Zelenski și președintele Trump. Dar nu cred că suntem atât de departe de acest moment”, a declarat oficialul.

Posibilă întrevedere la Moscova sau Kiev

Și un oficial american citat de Axios a sugerat că, dacă următoarea reuniune trilaterală de la Abu Dhabi va înregistra progrese mai mari, aceasta ar putea duce la o întâlnire a celor două tabere la Moscova sau la Kiev.

Ministerul rus de Externe, comentând perspectivele unor negocieri suplimentare cu delegațiile ucrainene, a declarat că Moscova rămâne deschisă continuării dialogului, a relatat agenția de știri RIA.

Consilierii președintelui american Donald Trump s-au arătat foarte optimiști după discuțiile de sâmbătă, a doua zi de întâlnire, și au considerat că au reușit să se angajeze pe o cale care le va permite să reducă diferențele cu privire la un punct spinos: controlul teritorial în estul Ucrainei, potrivit Axios.

A fost nevoie de câteva luni pentru ca Casa Albă să convingă Rusia și Ucraina să participe la discuții trilaterale cu medierea SUA, au declarat sâmbătă doi oficiali americani pentru publicația citată.

Un oficial ucrainean a declarat că, deși s-au înregistrat „progrese semnificative”, încă nu este clar dacă Putin dorește cu adevărat să pună capăt războiului și dacă le va acorda negociatorilor săi puterea de a încheia un acord. „Este prea devreme pentru a da un verdict”, a afirmat oficialul ucrainean.

„Chimie neașteptată” între ruși și ucraineni

Și Sky News a relatat că oficialii la curent cu discuțiile au vorbit despre o „chimie neașteptată” între cele două părți implicate în conflict și că atmosfera „a depășit așteptările”, ba chiar au luat prânzul împreună.

Potrivit postului britanic de televiziune, americanii au lucrat în ultimele șase săptămâni pentru a organiza această întâlnire trilaterală a Abu Dhabi. De asemenea, se înaintează scenariul că o întâlnire între Putin și Zelenski este „foarte aproape”.

Agenția ucraineană de știri RBC, care citează tot o sursă apropiată discuțiilor, spune că părțile au convenit să continue negocierile, în același format, aproximativ peste o săptămână.

Ce scrie presa ucraineană

Conform sursei citate, la întrevederile trilaterale s-au înregistrat progrese mai consistente pe palierul militar, în timp ce în privința teritoriilor nu s-au făcut pași.

Potrivit sursei, negocierile de la Abu Dhabi s-au încheiat, per ansamblu, într-o notă constructivă. Vineri a fost o primă rundă, mai degrabă introductivă, iar sâmbătă delegațiile s-au întâlnit într-un format extins, după care au decis să se separe în două grupuri: unul politic și unul militar.

„Practic, au existat două două grupuri de negociere, desfășurate în paralel. Astăzi, reprezentanții ruși s-au comportat adecvat. Totuși, aceasta este tactica lor clasică: încep agresiv, iar abia în etapa a doua devin mai constructivi. De data aceasta, discuția a fost diferită”, a explicat sursa pentru RBC-Ucraina.

Pe componenta politică, progresele au fost minime. Ucraina insistă că discuțiile privind teritoriile pot avea loc doar pornind cel puțin de la actuala linie a frontului, în timp ce partea rusă continuă să ceară retragerea trupelor ucrainene inclusiv din zone neocupate ale regiunii Donețk.

În schimb, pe linia militară, părțile au reușit să avanseze, potrivit sursei. Au fost discutate aspecte precum necesitatea unei eventuale separări a forțelor, mecanismele de monitorizare a încetării ostilităților și a focului, crearea unui centru de control și coordonare a armistițiului, precum și statele care ar putea fi reprezentate în acest format.

Conform sursei, grupul militar a convenit ca, în termen de o săptămână, până la următoarea reuniune, fiecare parte să pregătească propriile propuneri privind pașii următori pentru consolidarea încetării focului.

Totodată, a precizat sursa RBC-Ucraina, subiectul unui armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii critice nu a fost abordat la întâlnirea de la Abu Dhabi.