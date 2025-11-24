Rusia vede apariția unui nou „club nuclear” în domeniul tehnologic, spune unul dintre bancherii de top ai țării

Alexander Vediahin (dreapta), alături de alți directori ruși la ediția din 2025 a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia Images

Inteligența artificială va conferi o influență vastă, comparabilă cu cea a armelor nucleare, acelor țări care reușesc să conducă dezvoltarea acestei tehnologii, oferindu-le superioritate în secolul XXI, a declarat pentru Reuters unul dintre principalii directori din Rusia însărcinați cu proiecte legate de AI.

Alexander Vediahin, prim-director general adjunct al Sberbank – instituție care a evoluat dintr-o bancă tradițională de credite într-un conglomerat tehnologic axat pe inteligență artificială – susține că pentru Rusia este o realizare faptul că se numără printre cele șapte țări care dispun de tehnologii AI dezvoltate pe plan intern.

„Inteligența artificială este precum un proiect nuclear. Un nou «club nuclear» – în care fie ai propriul tău model lingvistic de mari dimensiuni (LLM) național, fie nu ai – ia naștere la nivel global”, a declarat Vediahin într-un interviu acordat Reuters în cadrul evenimentului anual AI Journey, principalul forum rusesc dedicat acestui domeniu.

El a spus că Rusia trebuie să dețină cel puțin două sau trei modele originale de inteligență artificială, nu „modele străine reantrenate”, pentru utilizare în domenii sensibile precum serviciile publice online, sănătatea și educația.

„Este imposibil să încarci informații confidențiale într-un model străin. Este pur și simplu interzis. O astfel de acțiune ar duce la consecințe foarte neplăcute”, a subliniat bancherul rus, adăugând că doar modelele rusești ar trebui să gestioneze datele statului.

Inclusiv Vladimir Putin a vorbit recent despre subiectul inteligenței artificiale „suverane”

Președintele Vladimir Putin a afirmat săptămâna trecută că modelele de inteligență artificială dezvoltate intern sunt esențiale pentru menținerea suveranității Rusiei. Sberbank și compania tehnologică Yandex conduc eforturile Rusiei de a recupera decalajul față de rivalii din Statele Unite și China.

Vediahin a recunoscut că Rusia va avea dificultăți în a egala liderii din domeniul puterii de calcul, în special din cauza sancțiunilor occidentale care limitează accesul la tehnologie, și a spus că este probabil ca acest decalaj să crească.

El a avertizat că nivelurile actuale de consum energetic fac ca randamentele investițiilor în AI să fie „ori foarte îndepărtate, ori deloc vizibile”, avertizând împotriva „unei efervescențe exagerate” legate de cheltuielile pentru infrastructura AI.

„Considerăm că investițiile excesive în infrastructura AI ar putea, într-adevăr, să nu se amortizeze, având în vedere ritmul rapid al dezvoltării tehnologice”, a declarat el, adăugând că Rusia este imună la o „bulă AI”, deoarece investițiile sale nu sunt excesive.