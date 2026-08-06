Rusia visează la o cale ferată până la Oceanul Indian după ce atacurile cu drone din Marea Neagră i-au perturbat transporturile

Rusia ar trebui să creeze o rută feroviară directă către Oceanul Indian, argumentează Marat Husnullin, vicepremierul rus care supraveghează dezvoltarea infrastructurii de construcții și transport, relatează The Moscow Times.

El a afirmat că acest lucru este necesar din cauza riscului de perturbare a rutelor comerciale prin Marea Neagră și Golful Persic. „De asemenea, ar trebui luată în considerare o legătură feroviară către Oceanul Indian. Având în vedere riscurile din Bosfor și Hormuz [din cauza războiului SUA-Iran], ar putea fi necesare rute alternative: prin Turkmenistan, Iran, Afganistan și Pakistan. Orice acces către India este acceptabil”, a declarat viceprim-ministrul într-un interviu acordat TASS.

The Moscow Times notează că aceste comentarii ale sale au venit pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra navelor și infrastructurii portuare ruse din Marea Neagră.

Atacurile au cauzat o creștere bruscă a prețurilor la transportul de mărfuri în bazinul Mării Negre, iar transportatorii maritimi au început să refuze să transporte mărfuri din cauza riscurilor militare.

În plus, din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu luna trecută, aprovizionarea cu mărfuri către Rusia prin „ruta sudică” – din Emiratele Arabe Unite prin Iran și Marea Caspică – a fost complicată, ceea ce a dus la creșteri de prețuri pentru o serie de bunuri, inclusiv smartphone-uri, care sunt importate prin scheme de „import gri”.

În prezent, Rusia are planuri pentru construirea unei secțiuni de cale ferată ca parte a Coridorului Internațional de Transport Nord-Sud, de la orașul de frontieră Astara din Azerbaidjan până la orașul Rasht din Iran, permițând transportul terestru al mărfurilor de acolo către porturile iraniene de pe coasta Oceanului Indian.

Se are în vedere și o rută care ocolește Marea Caspică prin Kazahstan, Turkmenistan și Iran, dar capacitatea sa este limitată din cauza infrastructurii subdezvoltate. În plus, există o diferență de ecartament între Rusia (și alte țări post-sovietice) și Iran.

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