Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat miercuri Rusia că „escaladează” amenințările la adresa securității europene, în timp ce el a apărat planurile guvernului de la Berlin de a crește cheltuielile pentru apărare și de a menține ajutorul financiar acordat Ucrainei.

Partidele germane de opoziție, printre care se numără partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), ce ocupă primul loc în sondajele naționale, și partidul de extremă-stânga Die Linke, au cerut încetarea sprijinului militar acordat Kievului.

„Nu se poate spune destul de des, atât împotriva extremei-drepte, cât și a extremei-stângi: Rusia știe exact ce vrea. Iar Rusia vrea mai mult decât Ucraina”, a declarat Merz, în fața Bundestagului, camera inferioară a Parlamentului federal, în cadrul unei dezbateri privind proiectul de buget federal pentru 2027.

„Rusia escaladează în regiunea baltică, în Polonia, la Marea Neagră; Rusia intensifică acțiunile în spațiu, iar Rusia escaladează masiv acum acțiunile și aici, în propria noastră țară”, a spus cancelarul german, potrivit Reuters și The Guardian.

Merz: „Situația escaladează la scară masivă”

„Oricine nu reușește să înțeleagă acest lucru fie nu înțelege lumea așa cum este ea, fie urmărește un obiectiv cu totul diferit – unul care se opune libertății, deschiderii și valorilor liberale ale țării noastre”, a continuat el.

„Situația escaladează la scară masivă – inclusiv aici, în interiorul propriilor noastre granițe, chiar cu prețul vieților omenești. Aceasta este situația, doamnelor și domnilor. Și de aceea noi, ca europeni, trebuie și vom stabili limite clare pentru Rusia”, a mai afirmat șeful guvernului de la Berlin.

Moscova nu a răspuns imediat la o solicitare a agenției Reuters de a comenta acuzațiile lui Merz. Rusia a negat în repetate rânduri că ar căuta o confruntare militară cu țările NATO și afirmă că acțiunile sale în Ucraina au ca scop protejarea propriei securități naționale.

Guvernul lui Merz a acuzat Rusia, în septembrie, de tentativa de atac cu drone pe aeroportul Leipzig/Halle, acuzație pe care Ambasada Rusiei la Berlin a respins-o, calificând-o drept parte a unui „nou val de isterie antirusă în Germania”.

Germania și alte țări europene au fost, de asemenea, lovite de un val de atacuri cibernetice și incidente de sabotaj care au vizat infrastructura critică, pe care le-au atribuit adesea Rusiei. Moscova a negat toate acuzațiile.

„Învățăm din experiența Ucrainei”

Merz a mai spus miercuri că, prin sprijinirea Ucrainei, Germania se protejează și pe sine.

„Învățăm din experiența Ucrainei – din punct de vedere tehnologic pentru uz civil, dar, desigur, și în ceea ce privește tehnologia de apărare”, a afirmat el.

Germania a fost cel mai mare susținător militar al Ucrainei din Europa încă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, din 24 februarie 2022, însă sprijinul public pentru această politică a scăzut pe fondul presiunilor legate de scumpirea traiului.

Un sondaj publicat marți a arătat că o majoritate strânsă a germanilor se opune acum acordării de ajutor militar Kievului.

Berlinul își propune să dubleze cheltuielile pentru apărare la peste 200 de miliarde de euro (228 de miliarde de dolari) până în 2030, conform proiectului de buget pentru 2027, ajungând la 3,7% din produsul național brut până în 2030, în conformitate cu angajamentele asumate față de NATO.

Pe ce ar trebui să se concentreze UE, conform cancelarului german

Merz a abordat miercuri și cea mai recentă propunere privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, prezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Costa a propus reduceri care ar diminua bugetul total pe șapte ani la 1,582 trilioane de euro, cu aproximativ 40 de miliarde de euro mai puțin decât propunerea prezentată de președinția irlandeză a UE în octombrie.

Liderii UE vor discuta propunerile lui Costa în cadrul unui summit special care va avea loc joi și vineri.

„În cadrul acestor negocieri, insist ca cheltuielile să fie limitate și concentrate pe ceea ce face cu adevărat Europa mai puternică: securitatea și competitivitatea”, a declarat Merz.

„Dacă cheltuielile sunt bine orientate, ele reprezintă cea mai bună asigurare suplimentară pentru țara noastră”, a punctat cancelarul federal.