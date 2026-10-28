Rusia vrea să trimită centrale nucleare plutitoare în Africa. Patru țări sunt interesate

Grupul rus Rosatom ar putea furniza centrale nucleare plutitoare ţărilor africane cu ieşire la mare şi se află în discuţii avansate cu cel puţin patru state africane, au declarat miercuri oficiali de rang înalt ai companiei controlate de statul rus, cu prilejul unui summit Rusia-Africa, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Rosatom este corporaţia ce deţine majoritatea acţiunilor la Atomstroiexport, societatea care a construit majoritatea centralelor nucleare din fostul lagăr socialist.

Vladimir Aptekarev, director adjunct al diviziei de construcţii de echipamente din cadrul Rosatom, a precizat că 38 dintre cele peste 50 de ţări africane au o zonă de coastă suficientă pentru a găzdui o centrală nucleară plutitoare de fabricaţie rusească.

În prezent, la nivel mondial funcţionează o singură centrală nucleară plutitoare, în regiunea Ciukotka din extremul orient al Rusiei, care a intrat în exploatare în 2020. Centralele plutitoare utilizează reactoare nucleare de dimensiuni mai mici, sunt integrate într-o navă care poate fi remorcată până la destinaţie şi necesită o infrastructură terestră mai redusă. De asemenea, acestea permit obţinerea rapidă a unei noi surse de energie, la costuri mai mici.

„Ca prim pas, o unitate nucleară plutitoare poate reprezenta un punct de plecare ideal, permiţând unei ţări atât să-şi acopere nevoile energetice, cât şi să se alăture grupului ţărilor care deţin centrale nucleare”, a declarat Aptekarev.

Mentenanța va rămâne în competența Rosatom

Rosatom propune ca implementarea unor astfel de proiecte să se facă pe baza unor contracte de tip PPA (Power Purchase Agreement), în care operaţiunile de mentenanţă şi realimentarea cu combustibil nuclear sunt efectuate în Rusia, permiţând unităţii să funcţioneze timp de până la 60 de ani.

„Graţie acestei surse de energie electrică, abordăm, de fapt, toate problemele şi provocările esenţiale cu care se confruntă continentul african”, a spus Aptekarev.

În prezent, Rosatom construieşte la El Dabaa prima centrală nucleară din Egipt, care va deveni a doua centrală nucleară de pe continentul african, după centrala Koeberg din Africa de Sud, construită cu tehnologie franceză la mijlocul anilor ’80. Proiectul cuprinde patru unităţi energetice de 1.200 MW, echipate cu reactoare de concepţie rusească de tip VVER-1200.

Directorul general al Rosatom, Alexei Lihaciov, a declarat jurnaliştilor că grupul poartă discuţii avansate cu Egiptul, Togo, Namibia şi Tanzania privind potenţiale proiecte de centrale nucleare plutitoare. Perspectiva implementării unor centrale nucleare plutitoare în Egipt ar putea, de asemenea, să prindă contur în urma unei întrevederi dintre preşedinţii Rusiei şi Egiptului, programată a avea loc miercuri, a precizat Lihaciov.

Pentru pieţele internaţionale, Rosatom propune unităţi energetice plutitoare cu o capacitate de 100 de megawaţi, echipate cu reactoare de tip RITM-200M, adaptate pentru climate calde.

Rosatom a încheiat deja un acord cu Indonezia pentru ceea ce compania controlată de statul rus descrie drept prima livrare mondială de electricitate produsă de două unităţi nucleare plutitoare, cu o capacitate cumulată de 200 de megawaţi.