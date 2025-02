Rușii au aruncat pentru prima dată în luptă în Marea Neagră noua dronă Kronshtadt Orion, înarmată cu rachete, pentru a distruge dronele navale ucrainene, scriu analiștii ISW

Flota rusă din Marea Neagră a folosit o dronă cu rachete pentru a distruge o dronă navală ucraineană, scriu analiștii de la think tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW), în cea mai recentă analiză a evoluțiilor războiului din Ucraina. ISW sugerează că acest lucru poate indica dezvoltarea de către ruși a unor noi metode pentru eliminarea dronelor navale ucrainene care acționează în Marea Neagră.

„Ministerul rus al Apărării a anunțat pe 1 februarie că Flota Rusiei din Marea Neagră (BSF – Black Sea Fleet) a folosit o dronă pentru a distruge o dronă navală ucraineană în Marea Neagră. Bloggerii ruși de război spun că BSF a lansat o dronă Kronshtadt Orion capabilă să transporte rachete, de la o bază navală nespecificată, și că această lovitură poate fi primul caz documentat în care forțele ruse valorifică un activ naval pentru a desfășura drone capabile să distrugă dronele navale ucrainene”, scriu analiștii de la ISW.

ISW notează că acest incident evidențiază o nouă abordare a armatei ruse pentru a contracara dronele navale ucrainene, care și-au demonstrat eficiența ridicată în Marea Neagră.

Evaluarea publicată de think tank-ul cu sediul la Washington indică, de asemenea, că bloggerii ruși de război solicită autorităților ruse să crească producția de arme similare rachetelor X-UAV (TKB-1030) pentru contracarea eficientă e dronelor navale ucrainene.

„Forțele ucrainene și-au demonstrat capacitatea de a doborî elicoptere rusești Mi-8 care operează deasupra Mării Negre folosind rachete lansate de dronele navale de atac Magura V5, iar atacul BSF din 1 februarie sugerează că forțele ruse au dezvoltat o nouă metodă pentru a încerca să contracareze această adaptare ucraineană a dronelor navale”, mai scriu analiștii de la ISW.

Punctele-cheie ale analizei ISW publicate sâmbătă:

Forțele ruse au efectuat o serie de atacuri cu drone și rachete pe scară largă împotriva Ucrainei în noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie.

O lovitură recentă a unei drone rusești asupra unei drone navale ucrainene sugerează că forțele ruse au dezvoltat o nouă metodă de a contracara capabilitățile militare ucrainene din Marea Neagră.

Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Torețk, în timp ce forțele ruse au avansat în apropiere de orașele Chasiv Yar, Pokrovsk și Kurahove.

Urmăriți cele mai recente evoluții ale războiului din Ucraina LIVETEXT pe HotNews.ro