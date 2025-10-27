Rușii caută să dea o lovitură decisivă înainte de orice negociere. Zelenski vorbește despre o situație „dificilă” într-un punct fierbinte al frontului

Forțele Moscovei au străpuns apărarea ucraineană dintr-un oraș pe care Rusia încearcă să îl cucerească de luni de zile.

Anunțul a fost făcut duminică chiar de armata ucraineană. Aproape 200 de soldați ruși au intrat în Pokrovsk din regiunea Donețk, o fortăreață-cheie de pe linia frontului, potrivit Politico.

Conform sursei citate, prin această ofensivă Kremlinul încearcă să își maximizeze puterea de a influența orice potențială negociere privind un armistițiu, în timp ce Ucraina a luptat cu disperare pentru a împiedica forțele Moscovei să pătrundă în Pokrovsk.

Deși soldații ruși au pătruns în oraș, iar luptele sunt „foarte dinamice și intense”, trupele ucrainene nu sunt încercuite și au reușit să recucerească unele zone, susține Kievul.

Situație „dificilă” în Pokrovsk

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în discursul său de duminică seara că situația din Pokrovsk este „dificilă” și că luptele sunt „crâncene”, adăugând că succesul în acest oraș situat strategic este „extrem de important”.

„Acolo, lângă Pokrovsk, rușii și-au concentrat principala forță de atac, un număr semnificativ de trupe inamice”, a spus Zelenski.

În ciuda acestui lucru, liderul de la Kiev a insistat că trupele ucrainene își mențin principalele linii defensive în fortăreața din Donețk.

Emisarul economic special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat vineri că Kievul, Moscova și Washingtonul sunt „destul de aproape” de un acord privind încetarea focului, după ce Zelenski a afirmat că înghețarea războiului de-a lungul liniilor de front actuale este „un compromis bun”.

Kievul și aliații săi europeni doresc ca președintele american Donald Trump să exercite presiuni asupra lui Vladimir Putin pentru a renunța la poziția sa maximalistă de a revendica părți importante din regiunea Donețk pe care forțele sale nu le controlează și să accepte un armistițiu de-a lungul actualelor linii ale frontului.

Trump, despre Putin: „Asta ar trebui să facă în loc să testeze rachete”

Rusia a declarat în weekend că a testat cu succes racheta nucleară Burevestnik și se pregătește să o folosească în luptă.

Acest lucru a stârnit o reacție din partea lui Trump, care a declarat reporterilor aflați la bordul Air Force One că liderul de la Kremlin ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina, în loc să testeze rachete, conform AFP.

„Nu cred că este potrivit ca Putin să spună asta. Apropo, ar trebui să pună capăt războiului. Un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână se află acum, în curând, în al patrulea an. Asta ar trebui să facă în loc să testeze rachete”, a spus Trump.