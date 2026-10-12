Există mai multe metode pentru identificarea rămășițelor participanților la „operațiunea militară specială”, dar analiza amprentelor digitale rămâne cea mai ieftină. Comentariul a fost făcut de Alexei Abramov, expert criminalist rus în cadrul delegației regionale a Comitetului Internațional al Crucii Roșii, citat de Lenta.

„Aceasta este cea mai rapidă și mai ieftină metodă de identificare și este extrem de fiabilă. Mai mult, nu avem nevoie de amprente post-mortem de la toate cele zece degete – două sau trei sunt suficiente, iar în unele cazuri, chiar și unul”, a afirmat Abramov, doctor în medicină, într-un interviu acordat Kommersant, cel mai mare cotidian financiar din Rusia.

Expertul a dorit să atragă atenția asupra unei probleme care poate fi remediată.

Legea care obligă soldații contractuali să furnizeze amprente digitale la înrolarea în armata rusă a fost adoptată abia în 2023, ceea ce înseamnă că unii membri ai forțelor armate ar putea să nu fie acoperiți de această procedură. Ei pot însă să solicite voluntar să fie amprentați.

Abramov a continuat explicațiile într-o notă macabră, explicând că, dacă țesuturile moi ale corpului au fost distruse, amprentele digitale nu mai pot fi recuperate.

„Aici intervine stomatologia”, a spus expertul pentru Kommersant. „Una sau două radiografii ale maxilarului pot fi suficiente pentru o identificare fiabilă”, a explicat el.

Lenta, unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Rusia, notează însă că această metodă este utilizată pe scară largă în străinătate, dar mai puțin în țară. „Problema aici o reprezintă bazele de date medicale fragmentate ale multor clinici stomatologice”, susține sursa citată.