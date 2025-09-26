Rusu+Borțun, câștigătoare la Cresta Awards 2025 cu Monumentul Generației de Aur

Agenția de strategie și manifestare creativă de brand Rusu+Borțun a fost premiată cu Bronze la Cresta Awards 2025 în categoria Design cu proiectul Made of Goals – The Golden Generation Monument, proiect care a fost de asemenea nominalizat la categoria Brand Storytelling.

Cresta Awards, una dintre cele mai importante competiții internaționale de advertising, design și digital, premiază anual excelența și originalitatea campaniilor care reușesc să se facă remarcate dincolo de zgomotul industriei și să genereze impact cultural și de business.

Made of Goals – The Golden Generation Monument a fost realizat pentru Monument For – Administrația Monumentelor și transformă golurile legendare ale Generației de Aur într-o poartă de fotbal supradimensionată, de 4 metri înălțime și 10 metri lățime. Proiectul, dezvoltat împreună cu artistul Costin Ioniță, este amplasat lângă Arena Națională din București.

Monumentul Generației de Aur a fost susținut de Superbet.

„Pentru o agenție independentă ca Rusu+Borțun, acest premiu este foarte relevant din cel puțin două perspective. În primul rând, pentru că vorbim de un proiect complex, care a implicat atât competențe existente în agenție și în network-ul nostru, cât și foarte multe lucruri noi pe care a trebuit să le învățăm sau să le integrăm în timp record. Sunt recunoscător tuturor celor care au lucrat și au susținut acest proiect – sunt sute de oameni. Categoria la care a câștigat Monumentul este una foarte tough și ne onorează să fim pe podium alături de campanii și agenții extraordinare din toată lumea. Rusu+Borțun face 18 ani anul viitor și avem destulă experiență ca să ne propunem next level și din punct de vedere creativ. La nivel personal, ca iubitor al fotbalului, câștigarea Bronze-ului la Cresta cu Made of Goals mă bucură și pentru că acest proiect este dincolo de efemeritatea industriei noastre.”

— Cătălin Rusu, Chief Creative Partner & CEO, Rusu+Borțun

Echipa Rusu+Borțun

Idee & Creative Direction: Cătălin Rusu





Sculptor: Costin Ioniță





Film documentar & fotografie: Adi Bulboacă





Design logo: Marc Borțun





Graphic design & animație logo: Lucia Parapiru





PR: Maria Besnea, Tudor Dăescu, Mariana Nicolae (DBO)





Case study: Ioan Grumăzescu, Mădălina Gugiu (Multimedia Est), All Awards, Hypno







Echipa Monument For

Mircea Calnegru, Mircea Mureșanu, Paul Valentin







Fondat în 1993, Cresta Awards este un festival internațional care premiază excelența în creație, design și comunicare digitală. Jurizarea este realizată de un panel global de lideri creativi și profesioniști de top din industrie, care evaluează lucrările exclusiv pe baza meritelor creative – fără a ține cont de dimensiunea agenției, buget sau reputație.

Rusu+Borțun este o agenție independentă recunoscută la festivaluri precum Golden Drum, ADC Europe, Rebrand100, Effie Awards, ADC*RO Awards, Sabre Awards, Romanian PR Awards și Cresta Awards. Conform Art Directors Club, Rusu+Borțun s-a aflat printre cele mai creative agenții din România în 2023 și 2024. Din 2008, agenția integrează servicii de advertising, branding (prin Brand Growers) și digital pentru a susține spiritul antreprenorial și intraprenorial.

Articol susținut de Rusu+Borțun