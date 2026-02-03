Rutte îi îndeamnă pe aliații NATO să scotocească în propriul arsenal după noi arme pentru Ucraina

Soldați germani transportă baterii ale sistemului de apărare sol-aer MIM 104 Patriot. Baza Jasionka, lângă Rzeszow, Polonia, pe 23 ianuarie 2025. FOTO: Dominika Zarzycka/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut marți la Kiev susținătorilor Ucrainei să caute în stocurile lor de arme și muniții și să ofere acesteia tot ce pot, inclusiv mijloace de apărare antiaeriană, mai ales rachete Patriot, după ce infrastructura energetică ucraineană a fost lovită de o nouă salvă masivă de rachete și drone rusești, scriu agențiile AFP și EFE.

„Ucraina este și va rămâne esențială pentru securitatea noastră, iar angajamentul nostru în susținerea Ucrainei este neclintit”, a spus Rutte, venit la Kiev după ce Rusia a lansat în cursul nopții de luni spre marți 71 de rachete și aproximativ 450 de drone într-un nou atac aerian în care, potrivit autorităților ucrainene, au fost lovite din nou instalații energetice.

„Îndemn aliații să caute în profunzime în stocurile lor (de arme și muniții, n.r.) și să ofere tot ce pot pentru a răspunde nevoilor Ucrainei, mai ales în materie de apărare aeriană”, a indicat șeful NATO, conform Agerpres.

Atât Rutte, cât și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au subliniat nevoia Ucrainei de rachete și sisteme antiaeriene americane Patriot pentru a putea intercepta rachetele balistice rusești.

Secretarul general al NATO a anunțat pentru săptămâna viitoare o nouă reuniune a țărilor care susțin militar Ucraina în războiul cu Rusia, întâlnire ce va avea în vedere cu prioritate obținerea de noi sisteme Patriot și de noi rachete pentru aceste baterii antiaeriene.

Rutte a mai menționat că două treimi dintre statele NATO contribuie financiar la inițiativa prin care europenii cumpără din SUA arme pentru Ucraina și a insistat ca ajutorul militar oferit Kievului să sosească mai rapid.

Președintele Zelenski a spus că la a doua rundă de discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA, care se va desfășura miercuri și joi la Abu Dhabi, el este dispus să accepte noi măsuri de dezescaladare.

Zelenski a descris în acest sens drept „foarte rezonabilă” propunerea de armistițiu energetic avansată săptămâna trecută de președintele american Donald Trump și acceptată de liderul rus Vladimir Putin numai până duminică, 1 februarie.