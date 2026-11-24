Compania aviatică irlandeză low-cost a modificat modul în care gestionează pasagerii care nu plătesc pentru locuri alocate, scrie publicația Irish Times.

Până acum, pasagerii care nu doreau să plătească pentru un loc anume în avion aflau unde vor sta în momentul în care își făceau check-inul.

După recenta schimbare, aceștia vor afla unde vor sta cu doar trei ore înainte de plecare.

Schimbarea de politică a intrat în vigoare fără prea multă vâlvă la sfârșitul lunii trecute și, deși este subtilă, ar putea exercita presiune asupra unor pasageri să plătească pentru locuri în viitor, întrucât nu vor avea nicio modalitate de a afla unde au fost așezați decât cu puțin înainte de decolare, scrie publicația irlandeză.

Până acum, acești pasageri puteau alege inițial opțiunea de loc liber, având siguranța că aveau timp să revină în aplicație și să plătească pentru un loc mai bun, în cazul în care cel alocat aleatoriu nu le convenea.

De regulă, cumpărarea unui loc anume adaugă cel puțin 10 euro la prețul biletului.

Ziarul irlandez mai notează că rețelele sociale au fost invadate de plângeri din partea celor care sunt convinși că acesta este încă un exemplu al modului în care Ryanair își ajustează regulile pentru a-și spori profitul.

Ryanair este una dintre cele mai mari companii aviatice care operează și în România.