Ryanair taie dintr-un foc 20 de zboruri din și către Belgia. Lista destinațiilor vizate

Compania aeriană low-cost Ryanair va elimina 20 de rute din Belgia în această iarnă, ca răspuns la majorarea taxei de aviație din această țară, a anunțat marți la Bruxelles directorul general Michael O’Leary, scrie publicația Brussels Time.

Măsura prevede tăierea a 1.1 milioane de locuri și retragerea a șase avioane din aeronavele sale din Belgia.

În aceste condiții pe principalul aoerport din Bruxelles, Zaventem, Ryanair va păstra o singură rută, cea către Dublin.

Decizia companiei irlandeze vine după ce Belgia a decis să majoreze taxa aeriană de la 2 la 7 euro pe bilet, începând cu 1 ianuarie 2027, ceea ce reprezintă o creștere de 250%.

Decizia nu afectează vreun zbor din și către România. Ryanair operează zboruri către România doar de pe aeroportul din Charleroi.

Lista zborurilor care vor fi tăiate, potrivit publicației belgiene:

De la Aeroportul Bruxelles (Zaventem):

Málaga, Spania

Barcelona, Spania

Roma Fiumicino, Italia

Madrid, Spania

Porto, Portugalia

Marrakech, Maroc

Valencia, Spania

De la Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi: