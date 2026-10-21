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Actualitate

Ryanair taie dintr-un foc 20 de zboruri din și către Belgia. Lista destinațiilor vizate

Andrei Georgescu
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Compania aeriană low-cost Ryanair va elimina 20 de rute din Belgia în această iarnă, ca răspuns la majorarea taxei de aviație din această țară, a anunțat marți la Bruxelles directorul general Michael O’Leary, scrie publicația Brussels Time.

Măsura prevede tăierea a 1.1 milioane de locuri și retragerea a șase avioane din aeronavele sale din Belgia.

În aceste condiții pe principalul aoerport din Bruxelles, Zaventem, Ryanair va păstra o singură rută, cea către Dublin.

  • Decizia companiei irlandeze vine după ce Belgia a decis să majoreze taxa aeriană de la 2 la 7 euro pe bilet, începând cu 1 ianuarie 2027, ceea ce reprezintă o creștere de 250%.

Decizia nu afectează vreun zbor din și către România. Ryanair operează zboruri către România doar de pe aeroportul din Charleroi.

Lista zborurilor care vor fi tăiate, potrivit publicației belgiene:

De la Aeroportul Bruxelles (Zaventem):

  • Málaga, Spania
  • Barcelona, Spania
  • Roma Fiumicino, Italia
  • Madrid, Spania
  • Porto, Portugalia
  • Marrakech, Maroc
  • Valencia, Spania

De la Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi:

  • Amman, Iordania
  • Dubrovnik, Croația
  • Nîmes, Franța
  • Genova, Italia
  • Katowice, Polonia
  • Łódź, Polonia
  • Newcastle, Regatul Unit
  • Asturias (Oviedo), Spania
  • Poznań, Polonia
  • Reggio Calabria, Italia
  • Sarajevo, Bosnia și Herțegovina
  • Trapani, Italia
  • Varșovia-Modlin, Polonia