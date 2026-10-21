Ryanair taie dintr-un foc 20 de zboruri din și către Belgia. Lista destinațiilor vizate
Compania aeriană low-cost Ryanair va elimina 20 de rute din Belgia în această iarnă, ca răspuns la majorarea taxei de aviație din această țară, a anunțat marți la Bruxelles directorul general Michael O’Leary, scrie publicația Brussels Time.
Măsura prevede tăierea a 1.1 milioane de locuri și retragerea a șase avioane din aeronavele sale din Belgia.
În aceste condiții pe principalul aoerport din Bruxelles, Zaventem, Ryanair va păstra o singură rută, cea către Dublin.
- Decizia companiei irlandeze vine după ce Belgia a decis să majoreze taxa aeriană de la 2 la 7 euro pe bilet, începând cu 1 ianuarie 2027, ceea ce reprezintă o creștere de 250%.
Decizia nu afectează vreun zbor din și către România. Ryanair operează zboruri către România doar de pe aeroportul din Charleroi.
Lista zborurilor care vor fi tăiate, potrivit publicației belgiene:
De la Aeroportul Bruxelles (Zaventem):
- Málaga, Spania
- Barcelona, Spania
- Roma Fiumicino, Italia
- Madrid, Spania
- Porto, Portugalia
- Marrakech, Maroc
- Valencia, Spania
De la Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi:
- Amman, Iordania
- Dubrovnik, Croația
- Nîmes, Franța
- Genova, Italia
- Katowice, Polonia
- Łódź, Polonia
- Newcastle, Regatul Unit
- Asturias (Oviedo), Spania
- Poznań, Polonia
- Reggio Calabria, Italia
- Sarajevo, Bosnia și Herțegovina
- Trapani, Italia
- Varșovia-Modlin, Polonia