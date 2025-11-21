S-a anunțat ce țară va găzdui COP31, cel mai mare summit climatic din 2026

Turcia va găzdui marele summit pe probleme climatice COP31 în 2026, după ce Australia și-a retras candidatura. Confirmarea a fost făcută în timpul conferinței COP30 care se ține în Brazilia și care este pe final.

Turcia va găzdui summitul ONU pre probleme climatice în 2026, iar Australia va conduce negocierile conferinței între guverne, în baza unui acord de compromis care a fost agreat joi în Brazilia, scrie Reuters. Fiind un summit cu zeci de mii de participanți, țara gazdă are nevoie de mult timp de pregătire. La COP30 sunt 56.000 de participanți.

Conferințele anuale COP sunt principalul forum global pentru impulsionarea acțiunilor climatice, dar în ultimii ani s-au ținut și în țări care depind de petrol și gaze și lobby-ul acestor industrii a fost putermic.

Într-o analiză InfoClima.ro se explică faptul că pentru Turcia este o oportunitate de repoziționare în diplomația climatică, într-un moment în care multe dintre procesele lansate la Belém trebuie transformate în rezultate clare. „Ca actor G20, situat între Europa, Orientul Mijlociu și Caucaz, Turcia va avea responsabilitatea de a facilita acorduri într-un context geopolitic tensionat și de a menține presiunea asupra implementării reale”, se spune în analiza citată.

Pe măsură ce COP30 din Belém (Brazilia) intră în ultimele zile de negocieri, devine tot mai clar că această ediție se desfășoară într-un context fără precedent, iar tema dominantă ține de tranziția de la combustibilii fosili, se mai spune în analiză.

Avans politic, dar fără direcție clară

InfoClima.ro notează că tema dominantă a COP30 a rămas operaționalizarea formulării adoptate la Dubai privind tranziția de la combustibilii fosili. Pentru prima dată, o coaliție semnificativă 82 de țări din Europa (inclusiv România), Africa, America Latină și regiunea Pacificului solicită adoptarea unui proces internațional pentru stabilirea unui roadmap de tranziție compatibil cu 1,5°C. Publicația The Guardian confirmă că draftul textului include această opțiune, fapt rar întâlnit într-o primă versiune.

Totuși, până acum nu există consens privind elementele esențiale: termene, ritm, responsabilități diferențiate, finanțare. Cel mai probabil, COP30 va lansa un proces formal (TAFF Roadmap) cu mandat până la COP31 și COP32, nu un calendar final al eliminării combustibililor fosili, mai scrie publicația citată.