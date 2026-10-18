S-a câștigat marele premiu la Joker cu un bilet de 987,50 de lei

La tragerea Joker de duminică s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de peste 10 milioane de lei, echivalentul a 1,87 milioane de euro, a anunțat Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro si a fost completat cu schema redusa cod 12 in zona A si cu schema redusa cod 45 in zona B, in total 123 de variante la Joker si cu o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 987,50 de lei.

Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker, a precizat Loteria Română.

Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în 14 iunie 2026 și a fost în valoare de 3.565.252,21 lei.