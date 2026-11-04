S-a deschis circulația pe Autostrada de Centură a Capitalei A0, pe primul și singurul lot construit de chinezi în România

Circulația pe circa 13 kilometri din Autostrada de Centură a Capitalei A0, între Afumați și Glina, a fost deschisă miercuri, 4 noiembrie, de la ora 14.00. Deschiderea acestei porțiuni, cu o întârziere de aproape un an, a fost amânată de mai multe ori, ultima dată fiind în 26 octombrie.

Este vorba despre Lotul 3 de 8,6 km – prima și singura autostradă construită de o firmă din China în România -, dar și despre cei 4,4 km ai Lotului 4, finalizat de UMB încă din iunie și care a stat „muzeu” până acum, neputând fi folosit fără lotul adiacient.

Cei 13 km asigură continuitatea pe secțiunea nordică a Autostrăzii de Centură București A0 și vor permite legătura directă între A3 (București-Ploiești) și A2 (București-Constanța), fără ca traficul să mai treacă prin actuala centură a Capitalei.

Amânări succesive și un scandal după numirea noului guvern

Deschiderea circulației pe lotul 3 al Autostrăzii de Centură A0 Nord ar fi trebuit să aibă loc contractual la începutul anului.

Ulterior au fost anunțate date care au fost succes amânate, de la finalul verii spre septembrie și apoi ocotmbrie.

Ultima dată pentru deschidere fusese programată să aibă loc pe 26 octombrie, după cum anunțase fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. Inaugurarea a fost însă amânată de CNAIR, care a susținut că mai sunt lucrări de făcut, iar Cosma „trebuie să-și ceară scuze pentru că a dezinformat populația”. La rândul lui, fostul oficial din Ministerul Transporturilor a susținut că „lucrările erau pe ultimii câțiva metri” și a acuzat orgolii politice: „Nu e prima dată când asistăm la asemenea mizerii”.

A0 Nord – Lot 3 (DN2/Afumați – DN3/Cernica)

Lungime : 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2

: 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2 Constructor : CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation)

: CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation) Valoare : 397.996.117,63 lei fără TVA

: 397.996.117,63 lei fără TVA Început : Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024

: Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024 Termen : 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026)

: 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026) Stadiu fizic (noiembrie 2026): 99%

HARTĂ – Autostrada de Centură a Capitalei A0 în octombrie 2026 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru sau nedeschis traficului) / Sursa: HotNews.ro

A0, lucrări rămase doar pe un singur lot de pe sectorul nordic

Autostrada de centură a Capitalei A0 are o lungime de circa 100 de km și reprezintă o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km de pe A0 Nord sunt împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este ultimul rămas acum în execuție. Este construit de o asociere de constructori italieni și români Impresa Pizzarotti – Retter și are șanse să fie gata până la finalul acestui an.