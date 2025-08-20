S-a spart o țeavă, ai nevoie de un nou control medical sau o furtună ți-a avariat mașina?

Poate că ai o viață organizată, poate că ești genul care își planifică totul în Google Calendar și își face meal prep duminica. Sau poate că trăiești din plin, fără prea multe liste, cu planuri făcute pe loc și cu puțin haos în agendă. În orice caz, sunt șanse mari ca într-o zi, fără nicio avertizare, totul să o ia razna: te trezești cu o țeavă spartă, cu mașina avariată în parcare sau cu o urgență medicală care apare din senin, fix când nu ai timp și nici chef de astfel de surprize.

Ziua 1. 07:15

Ieși grăbit pe ușă, cafeaua e aburindă în termos, iar playlistul de pe drum tocmai începe cu piesa preferată. Totul pare că merge ceas – până când, la colțul blocului, într-un moment de neatenție lovești o mașină în trafic. Nimic grav, dar mașina ta clar nu va mai ajunge azi la birou.

Ziua 2. 22:40

Te pregătești de somn, dar auzi un zgomot ciudat din bucătărie. Când aprinzi lumina, observi apa care se prelinge discret dintr-un colț de perete. Țeava vecinului de deasupra s-a spart, iar peretele tău începe să se umfle. Căutările pe Google : „ce faci când te inundă vecinul” nu sunt tocmai liniștitoare.

Ziua 3. 16:00

Primești un apel de la școala copilului: se plânge de durere de cap și nu reușește să se concentreze la ore. Pare că a revenit otita și trebuie dus urgent la control. Încerci să suni la clinică, dar totul e ocupat. Găsești, în cele din urmă, un loc liber – într-o clinică privată, cu costuri care nu-ți erau în buget.

Și totuși, nicio zi din cele de mai sus nu s-a încheiat prost. Pentru că, de data asta, ai avut un plan. Nu unul perfect, dar unul gândit inteligent: un mix de asigurări care a acoperit fix ce trebuia, exact când trebuia.

Nu e despre a avea de toate. E despre a avea ce trebuie.

Mulți cred că asigurările sunt doar pentru momentele extreme, dar adevărul e că ele te ajută exact în momentele neprevăzute care îți pot da planurile peste cap. Iar mixul ideal de polițe nu se alege la întâmplare, ci în funcție de cum trăiești tu.

Dacă ești genul care merge cu mașina zilnic într-un oraș aglomerat, știi deja cât de importantă e o poliță CASCO bine pusă la punct. Dacă locuiești la apartament, o asigurare de locuință cu acoperire pentru inundație, bunuri și daune provocate de vecini îți poate scuti multe nopți nedormite. Dacă ai copii sau pur si simplu ești atent cu sănătatea ta, o asigurare medicală care acoperă urgențele și consultațiile îți poate salva nu doar bani, ci și multă anxietate. Iar dacă ești genul care se gândește și la “mai încolo”, o asigurare de viață, cu o componentă de investiție sau una de economisire pentru copii, poate deveni unul dintre cele mai importante gesturi de grijă pentru tine și familia ta.

Un mix care se adaptează vieții tale reale

La Groupama, ai libertatea să-ți alegi exact ce-ți trebuie. Nu plătești pentru lucruri de care n-ai nevoie, dar poți asigura ceea ce contează pentru tine . Polițele sunt flexibile, transparente și pot fi adaptate în funcție de stilul tău de viață – de la rutina zilnică până la planurile de viitor.

Fie că ești în etapa cu „abia am cumpărat primul apartament” sau în cea cu „ne gândim la copii”, fie că ai început un business sau ești mereu în trafic, poți construi pas cu pas un mix de asigurări care să-ți ofere continuitate în momente neprevăzute. Și liniștea că, orice ar aduce ziua de mâine, tu ai deja un plan.

Prevenția nu înseamnă să trăiești cu frică. Înseamnă să poți trăi cu încredere.

Nu toate zilele sunt perfecte. Dar cu un mix de asigurări bine ales, cele imperfecte nu mai sunt un coșmar. Le gestionezi, le depășești și mergi mai departe.

Pentru că nu e despre a evita neprevăzutul. Ci despre a da continuitate planurilor tale și a trăi viața cu optimism.

Articol susținut de Groupama