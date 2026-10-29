Să-mi păstrez economiile în lei sau în euro? De la ce nivel al cursului merită să le țin în lei

Depozitele populației au crescut în ultimele 12 luni mai repede în valută decât în lei, potrivit datelor Băncii Centrale. Creșterea economiilor în lei a fost aproape integral anulată de inflație. Multă lume se întreabă cum e mai avantajos să își țină economiile: în lei sau în valută.

Decizia depinde de câteva lucruri pe care le poți calcula singur.

Diferența de dobândă e mare. Depozitele în lei pe 12 luni aduc în medie între 5% și 6,5% pe an (DAE), iar cele în euro între 0,5% și 2,10%. Unele bănci mici oferă mai mult: tbi Bank are 3,00% la euro, iar la lei se găsesc 7,00% pe an la TBI Bank și la ProCredit. În ambele cazuri dobânda e impozitată cu 10%, reținut la sursă.

Întrebarea reală e cât se depreciază leul. Un exemplu: lei la 6,5% brut înseamnă cam 5,85% net, iar euro la 2,5% brut înseamnă cam 2,25% net. Diferența e de circa 3,6 puncte. Dacă leul pierde față de euro mai mult de atât într-un an, euro câștigă. Dacă pierde mai puțin, câștigă leul. Ca reper istoric, cursul a fost aproape înghețat câțiva ani: 4,92 lei/euro în 2021 și 4,97 în 2024, după care, din mai 2025, a început deprecierea. Recent a urcat de la 5,2489 pe 5 august 2026 la 5,3470 pe 8 octombrie, adică aproape 2% în două luni.

Inflația în lei mănâncă din câștig. Inflația a fost foarte mare în 2026: BNR a menținut dobânda la 6,50% în iulie, când inflația urcase la 10,85% în mai. Pe 8 octombrie, BNR a menținut din nou dobânda-cheie la 6,50% și a avertizat că inflația ar putea crește din nou până la finalul anului. Totuși, dacă cheltuielile tale sunt în lei, inflația din România te afectează oricum, indiferent în ce monedă ții banii.

Alte criterii care contează:

Moneda în care vei cheltui. Pentru cheltuieli în lei (chirie, rate, viața de zi cu zi), leii elimină riscul valutar. Pentru planuri în euro (studii sau o casă în străinătate, un credit în euro), are sens să ai euro.

Orizontul de timp. Pe termen scurt, cursul e greu de anticipat. Pe termen lung, istoria arată că leul tinde să se deprecieze treptat.

Titlurile de stat sunt o alternativă: oferă dobânzi atractive și sunt scutite de impozitul de 10%, iar emisiunile Fidelis există atât în lei, cât și în euro.

Garanția depozitelor: sumele sunt garantate până la 100.000 euro per persoană, per bancă.

Mulți aleg o variantă intermediară: banii pentru cheltuieli în lei îi țin în lei, iar o parte din economiile pe termen lung în euro, ca protecție împotriva unei deprecieri mai bruște. Nu e o regulă, dar elimină nevoia de a ghici cursul.

Calculele

Am pornit de la cursul BNR din 8 octombrie: 1 euro = 5,3470 lei. La acest curs, echivalentul a 1.000 de euro este 5.347 lei.

Ca dobânzi am folosit valori tipice pentru 12 luni, în intervalul pieței: în lei, mediile sunt între 5% și 6,5%, iar în euro cele mai bune oferte ajung la 3% (tbi Bank) sau 2,65%. Toate câștigurile din dobânzi sunt impozitate cu 10%, reținut la sursă.

Ce ai după un an:

Care e mai rentabil depinde de cursul de peste un an

Ca să compari corect, convertești leii înapoi în euro la cursul de atunci:

Concluzia: depozitul în lei e mai rentabil dacă leul se depreciază cu mai puțin de circa 3,5% într-un an, adică dacă cursul rămâne sub aproximativ 5,53 lei/euro. Peste acest prag câștigă euro.

Pentru reper, cursul a urcat de la 5,2489 pe 5 august la 5,3470 pe 8 octombrie, deci aproape 2% în doar două luni. Acesta e argumentul pentru euro. Argumentul pentru lei e că o depreciere de peste 3,5% într-un an nu e garantată.

Două precizări. Calculul nu include inflația: dacă cheltuielile tale sunt în lei, comparația relevantă e cu prețurile din România, nu cu cursul. Iar dobânzile diferă de la bancă la bancă și se schimbă des, așa că verifică oferta exactă înainte să deschizi depozitul.

Acest text este un fragment din newsletterul „Economix”, pe care jurnalistul Dan Popa îl trimite în fiecare joi dimineață. Poți să te abonezi la Economix aici: