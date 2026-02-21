Sabrina Voinea a fost operată. Anunțul făcut de mama gimnastei

Sabrina Voinea în timpul finalei de la bârnă, la Campionatele Mondiale de Gimnastică din Jakarta, octombrie 2025. Credit line: Iris van den Broek / Alamy / Profimedia

Gimnasta Sabrina Voinea a fost operată de urgență în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a fost diagnosticată cu apendicită acută. Anunțul a fost făcut de mama și antrenoarea sportivei, Camelia Voinea, potrivit News.ro.

Sportiva în vârstă de 18 ani a fost operată la Spitalul Floreasca din Capitală, iar starea ei este stabilă în prezent, a transmis mama Sabrinei. „Acum este bine. Suntem lângă tine, iubita noastră”, a scris ea pe Facebook, mulțumind totodată echipei medicale.

La ultima ediție a Campionatului Mondial de gimnastică, în octombrie 2025, Sabrina Voinea a ocupat locul 4 la sol şi locul 7 la paralele. Aceste rezultate au venit după un an 2024 marcat de uriașul scandal de arbitraj de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Atunci, Sabrina Voinea a pierdut medalia de bronz în finala de la sol din cauza unei penalizări controversate, decizie care a fost contestată fără succes la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) și la Tribunalul Federal Elvețian.

În urma procesului, TAS a respins contestația Sabrinei, motivând că nu poate interveni asupra unei decizii de „fapt” luate de arbitrii de teren, chiar dacă probele video sugerau că gimnasta nu părăsise covorul. Astfel, Sabrina a rămas pe locul 4 în ierarhia olimpică, medalia de bronz revenindu-i colegei sale, Ana Maria Bărbosu.

Performanțele Sabrinei Voinea în gimnastică: