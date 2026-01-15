Sala de teatru de la Cotroceni, deschisă în premieră pentru trupe independente de tineri și liceeni

Președintele Nicușor Dan a anunțat, de Ziua Culturii Naționale, că sala de spectacole de la Palatul Cotroceni va fi pusă la dispoziție gratuit pentru trupele independente de teatru formate din actori tineri. Este o premieră pentru că până acum a fost folosită doar pentru evenimente organizate de Administrația Prezidențială.

Într-o postare pe Facebook, președintele Nicușor Dan a anunțat că, din acest an, sala de spectacole de la Palatul Cotroceni va fi disponibilă pentru reprezentații gratuite pentru trupe independente de actori tineri și de liceeni.

„Este un gest firesc prin care deschidem porțile către noile generații de creatori”, a spus Nicușor Dan.

Trupele de teatru care vor să susțină reprezentații în sala de la Cotroceni pot trimite solicitări la adresa de email cultura@presidency.ro și vor primi detalii, precizează șeful statului.

În 2015, actorii teatrului Nottara au fost primiți să joace în sala de spectacole a Palatului Cotroceni după ce instituția și-a suspendat activitatea pe termen nedefinit în urma promulgării de către președintele Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfășurării de activități în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. Soluția a fost una temporară și actorii au jucat un spectacol pe lună în sala de la Cotroceni.

Citește și Teatrul Nottara se muta la Cotroceni. Primul spectacol va fi prezentat pe 5 decembrie

Până atunci, sala de spectacole fusese folosită și de alți președinți, dar pentru reprezentații artistice organizate cu ocazia unor evenimente speciale care aveau loc la reședința președintelui României. De exemplu, cu ocazia zilei de 8 Martie, atunci când ambasadorii de la București erau invitați alături de soțiile lor la spectacole.

Intrare liberă la Muzeul Cotroceni pe 15 ianuarie

Tot joi, de Ziua Culturii Naționale, intrarea la Muzeul Național Cotroceni din București va fi gratuită la tururile neghidate, potrivit B365.

La Palatul Cotroceni pot fi vizitate:

Saloanele Oficiale de la etajul 1;

Apartamentele Familiei Regale de la etajul al doilea;

Expoziția temporară „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria”, care va fi deschisă până pe 15 februarie.

Accesul pentru tururile neghidate se va realiza la orele: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 și 16:00. Nu este necesară programarea prealabilă. Accesul se realizează pe la poarta din Șoseaua Cotroceni în baza unui act de identitate în original (carte de identitate sau pașaport).