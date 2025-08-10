Sălăjan, vatra boierilor Dudescu acoperită de blocuri. Transformarea cartierului din București cu nume de stalinist sinistru

Lângă Ozana și Trapezului e cartierul povetit de Puya, locul din București care, în 1990, era un fel de Phenian made in Romania, unde se juca alba-neagra, iar ziarele, revistele, noutățile și alimentele, exotice până în 1989, erau devorate.

Locuitorii Sălăjanului, unul din numeroasele cartiere muncitorești construite de regimul comunist, ieșeau din Epoca de Aur înfrigurați, înfometați, dar cu speranțe uriașe că viața lor se va schimba în bine.

Sălăjanul anilor 1990-2000 era o junglă cu de toate.

În plin contrast, după 35 de ani, imaginile de azi ne arată un Sălăjan colorat, vibrant, viu, cu cafenele elegante, un loc de nerecunoscut.

