Salariile cresc, dar jumătate din ramurile economiei pierd cursa cu prețurile

România are un salariu mediu mai mare decât acum un an, dar acest avans cumpără ceva mai puțin. În august 2026, câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.688 de lei, cu 301 lei peste nivelul din august 2025. Creșterea de 5,6% pare o veste bună până când este pusă lângă evoluția prețurilor: potrivit INS, puterea de cumpărare a salariului mediu a scăzut.

În spatele acestei pierderi aparent modeste se află diferențe considerabile. Calculele INS arată că, în 42 dintre cele 84 de diviziuni economice pentru care sunt prezentate date, evoluția salariului mediu net nu a ținut pasul cu scumpirile din ultimele 12 luni.

Un an de majorări, aproape nicio îmbunătățire în învățământ și administrație

În învățământ, câștigul salarial mediu net a crescut de la 5.540 la 5.592 de lei. Sunt 52 de lei în plus într-un an, adică o majorare de numai 0,9%. În administrația publică și apărare, avansul a fost de 51 de lei: de la 6.904 la 6.955 de lei, echivalentul unei creșteri de 0,7%.

După ajustarea cu evoluția prețurilor, aceste creșteri se transformă în pierderi de putere de cumpărare de aproximativ 5%. Cu alte cuvinte, venitul mediu din aceste domenii cumpără vizibil mai puțin, deși suma încasată este mai mare.

O situație apropiată apare în activitățile referitoare la sănătate, unde câștigul mediu net a urcat cu numai 34 de lei, de la 6.435 la 6.469 de lei. Aici, pierderea reală este de aproximativ 5,3%. Categoria include activități din sectorul public și din cel privat, astfel că cifra nu trebuie atribuită exclusiv angajaților din spitalele de stat.

Un salariu mare nu garantează protecție față de inflație

Nici poziția în clasamentul salariilor nu oferă automat protecție. În transporturile aeriene, câștigul mediu net rămâne ridicat, la 10.732 de lei, dar este cu 13,9% sub nivelul din august 2025. Ajustată cu scumpirile, scăderea ajunge la aproximativ 18,9%.

În activitățile juridice și de contabilitate, venitul mediu net a coborât de la 8.125 la 7.355 de lei. Pierderea nominală de 9,5% înseamnă o reducere de aproximativ 14,7% a puterii de cumpărare.

La polul opus, programarea și consultanța IT păstrează cel mai mare câștig mediu net, de 13.010 lei. Creșterea anuală de 7,9% lasă însă un avans real de numai aproximativ 1,6%. Chiar și aici, cea mai mare parte a majorării este absorbită de prețuri.

Media poate crește și atunci când dispar salariile mici

Comunicatul INS conține o explicație care merită mai multă atenție: în unele activități, creșterea câștigului mediu a fost influențată inclusiv de reducerea personalului cu venituri sub medie.

Mecanismul este simplu. Dacă o firmă are doi angajați care câștigă 3.000 și 7.000 de lei, media este de 5.000 de lei. Dacă postul plătit cu 3.000 de lei dispare, media urcă la 7.000 de lei, deși angajatul rămas nu a primit nicio majorare.

Anexa nu permite calcularea contribuției acestui efect la creșterea anuală pe economie. Explicația INS arată însă de ce un salariu mediu în urcare trebuie citit împreună cu evoluția ocupării. O medie mai mare poate reflecta atât venituri mai bune, cât și schimbarea structurii locurilor de muncă.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări legate de bani și economie ,te poți abona aici: