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„Salata de rachete” a Marinei României: cazul înarmării corvetei din Turcia cu un sistem turcesc netestat în luptă, în loc de cel american 

Senior editor Transporturi și Apărare

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Singura navă de luptă nouă a României din ultimii 35 de ani nu va primi lansatorul vertical cu rachete americane ESSM promis inițial de șeful Marinei, ci unul turcesc, aflat abia la primii pași de integrare navală, susțin mai multe surse militare concordante pentru HotNews.

  • Ce au spus, la întrebările redacției, Forțele Navale Române.
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