De ce își vorbesc adolescenții cu un apelativ care a băgat spaima în părinți. Explicația unui consilier școlar

În peste 20 de ani petrecuți în educație, la diferite niveluri de învățământ, am prins suficiente schimbări de generație cât să știu că vocabularul copiilor se înnoiește mai repede decât disponibilitatea adulților de a-l accepta. Din perspectiva mea actuală de consilier școlar, tocmai distanța dintre ce (cred că) spun adolescenții și ce auzim noi, adulții din jur, merită privită mai atent.

Să ne imaginăm următoarea scenă: e sâmbătă dimineața, în casă miroase a clătite, iar din camera fiului tău, care se joacă online cu un prieten, răzbate un senin „Băi, c@#ie, fii atent ce mi s-a întâmplat!”.

Tu auzi o vulgaritate care îți pune sub semnul întrebării toată munca de părinte; el susține că folosește o formulă de adresare la fel de banală ca „măi”. Și, cât tu te întrebi unde ai greșit, el chiar nu înțelege de ce te-ai supărat.

Experiența din educație m-a învățat să nu confund primul impuls al adultului cu explicația comportamentului unui copil. Așa că, înainte de verdict, prefer să mă uit la context: cui îi vorbește adolescentul, ce vrea să transmită și ce loc are cuvântul respectiv în grupul lui de prieteni. A înțelege, ca părinte, toate acestea, nu înseamnă să renunți la limite, ci să știi mai bine unde, când și cum le pui.

M-am documentat temeinic ca să le pot răspunde părinților la două întrebări importante: cum a ajuns un termen vulgar să țină loc de „măi” și cum poți vorbi cu adolescentul tău despre limbaj fără ca discuția să se încheie înainte să vă fi auzit unul pe celălalt.

De la hip hop în feed-ul de TikTok

Pentru a înțelege cum a colonizat acest cuvânt vocabularul copiilor noștri, trebuie să facem o scurtă călătorie în timp, când vorba aceasta nu era altceva decât o obscenitate. În anii ’90 și începutul anilor 2000, termenul era strict periferic. Era limbajul băieților „de cartier”, un marker al subculturii hip-hop.

Trupe precum B.U.G. Mafia, Paraziții foloseau această terminologie pentru a exprima o masculinitate brută și o rezistență stradală. Pe atunci, dacă un adolescent folosea acest cuvânt în fața părinților, consecințele erau imediate și severe. Ce s-a schimbat între timp? Răspunsul este simplu: extinderea internetului și cultura algoritmilor.

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