Kilmar Abrego Garcia, imigrantul salvadorian a cărui luptă în instanțe cu autoritățile americane a devenit un simbol al opoziției față de politica de expulzări în masă a Administrației Donald Trump, a părăsit de bunăvoie Statele Unite, potrivit AFP și Reuters.

Garcia a plecat spre Spania, a anunțat un oficial american.

„Acum un an și jumătate, administrația Trump voia să-l lase pe Kilmar să putrezească într-un gulag salvadorian”, a anunțat într-un comunicat senatorul democrat Chris Van Hollen din Maryland, statul în care locuia Abrego Garcia.

„Astăzi, el călătorește spre țara pe care a ales-o, ca om liber — teafăr și nevătămat și cu demnitate”, a adăugat el.

Plecarea lui Abrego Garcia, în vârstă de 31 de ani, pune capăt unei bătălii juridice care, la un moment dat, ajunsese până la Curtea Supremă a Statelor Unite.

Autoritățile americane au acceptat plecarea voluntară ca parte a unui acord negociat, potrivit surselor „Washington Post”.

Administrația Trump este „încântată”

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) nu a oferit detalii privind plecarea lui Abrego Garcia sau acordul respectiv, limitându-se să declare într-un comunicat că acesta „s-a auto-deportat din Statele Unite în Spania”.

„Administrația a fost nevoită să ajungă la acest acord care respectă voința lui Kilmar și drepturile la un proces echitabil garantate lui și tuturor cetățenilor țării noastre”, a scris pe X Van Hollen.

Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, s-a declarat la rândul său „încântat” că Abrego Garcia „a plecat de bunăvoie din Statele Unite către Spania”.

El l-a acuzat că este un „traficant de persoane, violent cu soția sa, membru al unei bande și prădător de copii”.

Potrivit NBC News, care citează un oficial anonim, un judecător federal a dispus expulzarea lui Abrego Garcia marțea trecută. Avocatul acestuia nu a răspuns imediat la o solicitare de declarații.

Garcia fusese expulzat „din greșeală” în El Salvador

Cazul acestui locuitor din Maryland, căsătorit cu o americancă, a creat în 2025 conflicte dintre justiția federală și administrația Trump, acuzată de obstrucționarea instanțelor care contravin politicii sale de expulzări în masă.

El locuia în Statele Unite din 2019 sub un statut de protecție, din cauza riscurilor la care ar fi putut fi expus în propria țară.

Kilmar Abrego Garcia, expulzat în El Salvador pe 15 martie împreună cu peste 250 de bărbați, majoritatea pentru presupusa apartenență la o bandă venezueleană, fusese readus în Statele Unite pe 6 iunie de către administrația Trump.

Procurorii din cadrul Ministerului Justiției al Statelor Unite au recunoscut atunci că a fost vorba de o „eroare”.

A fost adus înapoi în SUA, dar pus în arest

Însă, la întoarcerea sa pe teritoriul american, a fost pus sub acuzare de către justiția federală pentru complicitate la șederea ilegală a migranților și plasat în arest preventiv în Tennessee.

Autoritățile de imigrare au încercat atunci să-l expulzeze în Uganda, apoi în Liberia.

Kilmar Abrego Garcia a contestat aceste acuzații, considerând că era vorba de o răzbunare a autorităților față de lupta sa juridică pentru a evita expulzarea definitivă.

După expulzarea sa în martie 2025 către El Salvador, acesta a fost închis într-o închisoare de maximă siguranță cunoscută pentru condițiile dure de detenție. Senatorul Chris Van Hollen a reușit să se întâlnească scurt cu el în timpul detenției.

Comunicatul senatorului Van Hollen nu precizează destinația, dar secretarul american pentru Securitate Internă a confirmat informațiile din presă potrivit cărora Kilmar Abrego Garcia se îndrepta spre Spania.

Ce vrea să facă noua majoritate democrată

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că măsurile dure ale lui Trump în materie de imigrație au creat un mediu nesigur, în special pentru minoritățile etnice, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la profilarea rasială.

Administrația Trump afirmă că acțiunile sale vizează îmbunătățirea securității interne și sunt în conformitate cu legea.

Democrații, care au obținut majoritatea în ambele camere ale Congresului în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului de la începutul acestei luni, au spus că intenționează să tragă la răspundere administrația Trump pentru politicile sale în materie de imigrație.