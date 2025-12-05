Sam Altman calcă pe urmele lui Elon Musk și vrea propria companie de rachete

Sam Altman, fotografiat pe 25 septembrie 2025 la Berlin în timpul unei vizite de afaceri pe care a efectuat-o în capitala germană, FOTO: Florian Gaertner / DPA / Profimedia Images

Impactul pe care îl are inteligența artificială (AI) asupra mediului ar putea ieși de pe orbită, în condițiile în care directorul general al OpenAI, Sam Altman, s-a alăturat șefilor din Silicon Valley care analizează posibilitatea lansării unor centre de date în spațiu, relatează Gizmodo.

Potrivit The Wall Street Journal, Altman ia în considerare să investească miliarde de dolari în Stoke Space, un startup din Statele Unite care dezvoltă o rachetă reutilizabilă, pentru a obține o participație care să îi ofere controlul asupra companiei. Discuțiile dintre Altman și Stoke au avut loc în timpul verii și s-au intensificat în toamnă.

Deși nu a fost încheiat încă niciun acord, intenția lui Altman este fie să cumpere, fie să se asocieze cu o companie de rachete, astfel încât să poată în viitor să lanseze centre de date, o componentă esențială a infrastructurii AI.

În prezent există peste 5.000 de centre de date pentru AI în Statele Unite, un număr care va crește exponențial în timp, potrivit analiștilor. Aceste facilități uriașe pun deja presiune pe rețeaua electrică a statelor în care se află din cauza consumului energetic uriaș.

Cererea de electricitate a centrelor de date pentru AI este estimată să crească cu 50% până în 2027 și cu până la 165% până în 2030, potrivit unui raport redactat de banca de investiții Goldman Sachs. Companii precum OpenAI investesc miliarde în construirea de noi centre de capacitate mare pentru a satisface cererea în creștere privind inteligența artificială, însă chiar și directorii marilor companii tech realizează că există o limită în ceea ce privește numărul de centre de date pe care le pot construi pe Pământ.

Altman, comentarii bizare despre centrele de date necesare AI

„Presupun că, în timp, o mare parte din lume va ajunge să fie acoperită de centre de date”, a spus Altman într-un interviu acordat recent unui podcas citat de Wired. Totuși, el a oferit și o soluție alternativă. „Poate le punem [centrele de date] în spațiu”, a spus Sam Altam. „Mi-aș dori să am răspunsuri mai concrete pentru voi, dar, ei bine, bâjbâim în toată această poveste”, a admis el.

Imaginându-și centre de date desfășurate în spațiu, Altman vede aceste facilități folosind energie direct de la Soare, prin panouri solare.

Nu este clar dacă OpenAI va ajunge la un acord cu Stoke Space, companie care speră să concureze cu racheta Falcon 9 a SpaceX prin intermediul propriului său vehicul complet reutilizabil, de capacitate medie, numit Nova.

Investiția lui Altman în Stoke ar intensifica probabil și rivalitatea acestuia cu fondatorul SpaceX, Elon Musk, începută din cauza dezacordurilor privind viitorul OpenAI în perioada în care șeful Tesla făcea parte din startup-ul dedicat inteligenței artificiale.