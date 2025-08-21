Sam Altman va pierde și el dacă ChatGPT ne împinge spre o piață unde din 250 de tarabe, omul va cumpăra doar de la una. „Riscă să submineze însăși existența web-ului deschis”

În anul 2015, un om care dădea căutare pe Google și primea două recomandări accesa una dintre paginile recomandate. În 2025, din șase pagini indexate una singură este accesată. Dar ce se va întâmpla cu toți cei care produc conținut pentru internet când vom ajunge, prin ChatGPT, ca din 250 de pagini să fie accesată una singură, se întreabă Panorama.

Graficul căutărilor pe internet arată cum, în prezent, 75% dintre toate căutările de pe Google nu mai generează niciun acces, nicio intrare pe siteurile respective.

Suntem doar la începutul unei mari transformări, arată un grafic realizat de publicația Panorama. Pentru că, în timp ce un utilizator Google are nevoie de șase pagini pentru a accesa una singură, modelele de Inteligență Artificială precum OpenAI sau Anthropic folosesc sute sau chiar mii de pagini, pentru a genera un singur acces. Altfel spus, în fiecare căutare a noastră, când ne răspunde AI, aplicația folosește sute sau mii de siteuri, iar noi vom accesa unul singur, în medie.

ChatGPT folosește 250 de tarabe și una singură primește bani

Dacă facem comparația cu o situație din realitatea fizică binecunoscută, în 2015 două tarabe de la piață aveau un singur cumpărător, iar, în 2025, șase tarabe au un singur cumpărător. Asta înseamnă că cinci dintre ele nu au niciun client. Iar compania Open AI (creatorul ChartGPT), condusă de Sam Altman, folosește 250 de ”tarabe”, recompensând, prin acces, una singură.

Competiția sa, Anthropic, folosește 6.000 de ”tarabe” și utilizatorul ”cumpără” de la una singură. Nu e greu de dedus ce se va întâmpla cu ”tarabele” de la care nu va mai cumpăra nimeni.

„În tot acest timp, creatorii de conținut primesc tot mai puțin trafic și recunoaștere. Potrivit lui Matthew Prince, CEO-ul companiei de infrastructură web Cloudflare, acest dezechilibru riscă să submineze însăși existența web-ului deschis”, scrie sursa citată.

Logica expertului este: dacă accesările restului de 5.999 de siteuri din 6.000 vor scădea dramatic, cum se mai poate susține modelul? Nu e vorba că ”mor” 5.999 de siteuri, ci că web-ul deschis, ca o colecție de siteuri, își va pierde structura pe care se bizuie. Sam Altman nu va câștiga nici el dintr-un model unde ”câștigătorul” e unul dintre sute, pentru că nu așa s-a construit web-ul deschis.

Sam Altman: ”Construim un creier pentru întreaga lume”

În cunoscutul său eseu The Gentle Singularity, publicat pe propriul blog în iunie 2025, Sam Altman are o viziune mai optimistă. El vede că efectele ChatGPT vor fi generarea de abundență. ”În anii 2030, inteligența și energia – ideile și capacitatea de a le pune în practică – vor deveni extrem de abundente. Aceste două elemente au reprezentat mult timp limitele fundamentale ale progresului uman; cu inteligență și energie abundente (și o bună guvernare), teoretic putem avea orice altceva”, crede fondatorul Open AI.

Ceea ce crede Altman este că nu doar firma sa, ci și întreaga industrie AI, ”construiesc un creier pentru întreaga lume”.

În prezent, peste 10% din traficul total de pe desktop a venit din căutări tradiționale, în timp ce 0,71% din utilizarea IA. Numai că acest procent generat de căutările AI a crescut de patru ori din ianuarie 2024 până în martie 2025.

Graficul Panorama: