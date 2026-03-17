Sancțiuni pentru trei parlamentari, după scandalul cu vuvuzele din plen

Parlamentarii care au făcut scandal în plenul reunit la dezbaterea privind utilizarea bazelor militare de către SUA au fost sancţionaţi cu reducerea cu 50% a salariului pentru 3 luni, a anunțat deputatul liberal Alina Gorghiu, într-un mesaj pe Facebook.

„Vă amintiţi imaginile din plenul reunit de săptămâna trecută, în care se auzeau urlete şi vuvuzele în Parlamentul României? Pentru acele comportamente, parlamentari SOS au fost sancţionaţi în Comisia Juridică din care fac parte, cu reducerea cu 50% a indemnizaţiei pentru 3 luni”, anunţă Gorghiu.

Cei trei parlamentari sancționați sunt Nini-Alexandru Pascalini, Andreea-Petronela Cimpianu și Elena-Laura Toader.

„Nu este libertate de exprimare să stai cu vuvuzele lângă microfon. Nu este libertate de exprimare să urli şi să bruiezi lucrările. Nu este libertate de exprimare să transformi dezbaterea în agresivitate”, mai scrie Gorghiu, în mesajul său.

Ea a subliniat că sesizarea a vizat exact aceste derapaje: limbaj jignitor şi agresiv, perturbarea şedinţelor de plen, comportamente incompatibile cu demnitatea funcţiei de parlamentar.

Sancțiunea decisă pentru cei trei parlamentari SOS este a treia cea mai gravă, conform regulamentului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

