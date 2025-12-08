Sancțiunile SUA au împins moneda națională a Iranului într-un teritoriu necunoscut. La cât a ajuns cursul de schimb

Rialul iranian, moneda națională a Iranului, a scăzut luni la cel mai redus nivel din istoria sa, cursul de schimb apropiindu-se pe piața liberă de 1.250.000 riali pentru un dolar american, au raportat mai multe publicații, inclusiv agenția semi-oficială Tasnim, citată de Reuters.

Spre comparație, în 2018 cursul de schimb era de aproximativ 55.000 de riali pentru un dolar american. În anul respectiv Trump a retras SUA din acordul nuclear încheiat de predecesorul său Barack Obama cu Iranul și a impus noi sancțiuni împotriva economiei iraniene.

SUA au acuzat Iranul că nu respectă termenii acordului și își continuă programele de dezvoltare a rachetelor și activitățile nucleare cu scop militar. Sancțiunile economice americane au vizat în principal limitarea exporturilor de petrol ale Teheranului și a accesului său la valută.

Prima administrație a lui Trump a impus mai multe runde de sancțiuni împotriva Iranului, inclusiv în noiembrie 2020, cu doar câteva luni înainte ca el să plece de la Casa Albă la încheierea primului său mandat. Sancțiunile au fost menținute de succesorul său Joe Biden pe fondul eșuării negocierilor administrației sale de a convinge Iranul să revină la respectarea acordului.

Administrația sa democrată a înăsprit apoi sancțiunile din cauza asistenței militare oferite de Iran Rusiei pentru invazia sa din Ucraina.

Ce vinovat a găsit presa iraniană pentru prăbușirea rialului

Mass-media iraniană a dat vina pe politicile recente de liberalizare economică ale guvernului pentru presiunea suplimentară exercitată asupra pieței libere.

Piața liberă este locul unde iranienii obișnuiți cumpără valută, în timp ce companiile folosesc de obicei cursuri reglementate de stat.

Totuși, decizia recentă a guvernului de a permite importatorilor să acceseze piața liberă pentru a aduce bunuri esențiale a amplificat presiunea asupra pieței și a crescut prețul dolarului, a relatat agenția semi-oficială Fars.

Economia Iranului este în pericol de recesiune, Banca Mondială prognozând o contracție economică de 1,7% în 2025 și de 2,8% în 2026. Riscul este agravat de creșterea inflației, Centrul Iranian de Statistică anunțând o inflație lunară de 48,6% în octombrie, cea mai ridicată din ultimele 40 de luni.

În pofida presiunilor inflaționiste, Iranul a anunțat luna trecută că va majora în decembrie prețurile carburanților, în anumite condiții, afectând în principal șoferii care consumă mai mult de 100 de litri pe lună.