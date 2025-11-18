„Modulul de iarnă”. Al doilea cel mai mare oraș din Rusia a declarat război țurțurilor periculoși

Autoritățile din Sankt Petersburg au anunțat luni că un sistem de supraveghere asistat de inteligență artificială (AI) a început să scaneze acoperișurile în căutarea țurțurilor, zăpezii și a altor formațiuni de gheață periculoase, după prima ninsoare a sezonului, scrie The Moscow Times.

Sistemul, cunoscut sub numele de Gorodovoy, este format din opt vehicule care patrulează orașul și scanează clădirile pe măsură ce trec pe lângă ele. Atunci când sistemul detectează gheață pe o clădire nerezidențială, proprietarul riscă o amendă de 100.000 de ruble (aproximativ 1.230 dolari), au transmis autoritățile din domeniul transporturilor.

„Cu temperaturi care oscilează între îngheț și dezgheț, riscul formării de gheață pe acoperișuri crește brusc”, au spus autoritățile, într-un comunicat în care au anunțat trecerea la „modulul de iarnă”, îndemnându-i pe proprietarii de clădiri să monitorizeze acoperișurile și să prevină acumularea de gheață.

Sistemul Gorodovoy a fost antrenat să recunoască țurțurii la sfârșitul iernii trecute, potrivit autorităților din domeniul transporturilor. Acesta a semnalat încălcări la 21 de proprietăți în 2024, care au generat amenzi în valoare de 2,1 milioane de ruble (25.800 de dolari).

În această iarnă, patrulele vor acorda prioritate districtelor centrale cu arhitectură istorică densă, unde cornișele și structurile acoperișurilor vechi prezintă riscuri sporite.

Incidentele legate de căderea țurțurilor reprezintă un pericol permanent în oraș. La începutul iernii trecute, au fost înregistrate 42 de cazuri de cădere de gheață de pe acoperișuri, iar spitalele au tratat peste 1.000 de persoane din cauza leziunilor provocate de țurțuri și de alunecări pe gheață în Sankt Petersburg și în regiunea Leningrad din jur.

Cel puțin o persoană a murit în ianuarie după ce a alunecat pe gheață.

Autoritățile din domeniul transporturilor au afirmat că sistemul Gorodovoy va continua monitorizarea, pe tot parcursul anului, a gropilor, graffiti-urilor, structurilor ilegale și a altor probleme de infrastructură, alături de noile sale atribuții legate de venirea iernii.