Șanse „mari” ca unele impozite locale „să fie reduse”, spune Sorin Grindeanu: „Există o variantă de lucru susținută de toată lumea”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că „în câteva zile va fi prezentată” o variantă pentru reducerea anumitor impozite locale.

Grindeanu a spus, luni seară, la România TV, că în acest sens „există o variantă de lucru susținută de toată lumea”.

„Știți, s-au eliminat acele excepții, de exemplu, pe vechimea caselor. Se dădea o excepție, dacă era o casă de 100 de ani, atunci aveai 50% reducere, dacă era de 50 de ani, aveai 30%, ș.a.m.d. Acele excepții au fost eliminate. Din punctul nostru de vedere, sau și al UDMR, pentru că ei au propus și noi am susținut, aceste lucruri trebuie să revină și vor fi prezentate. Deci, da, există mari șanse ca aceste impozite locale să fie reduse”, a declarat liderul PSD.

Întrebat despre impozitarea persoanelor cu dizabilități, el a spus: „Avem o propunere susținută de noi și de UDMR ca prima casă, o casă, casa de domiciliu să aibă o deducere de 50%. La fel, la mașini”.

„La nivel european există o preocupare care ar trebui să fie și la noi și e o politică la nivel european, chiar și a Comisiei Europene, legată de locuințe. Și această preocupare duce la politici publice care să încurajeze acest lucru. La noi pare că încă nu s-a ajuns cu această politică publică, ba din contră, dar e binevenită propunerea UDMR”, a mai declarat Sorin Grindeanu.