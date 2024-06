Santajul prin instrumente de presă drept viciu pe care să-l tolerăm pentru a proteja libertatea de exprimare a majorității

Opinie urmare a articolul publicat de ziarul Puterea cu titlul „Un nevăzător devenit regele consultanței”

Sunt acționarul unei societăți de consultanță în accesarea și managementul finanțărilor comunitare, companie care desfășoară această activitate cu succes demonstrabil prin multitudinea de proiecte desfășurate începând cu anul 2017.

În primă fază, am lucrat un numar de ani doar cu IMM-uri, pe care le-am ajutat să atragă peste 70 milioane de euro. Deoarece am colaborat cu parteneri de top din diferite sectoare de activitate și pentru că ne-am desfășurat activitatea în mod onest, transparent si profesionist, am reusit să scalăm activitatea și în parteneriate cu administrația publică locală.

Avem astăzi proiecte în derulare de peste 500 de milioane de euro! Sunt bani europeni care ajung în România, pentru proiecte importante, cu implicarea companiei pe care o conduc. Fiecare poate decide dacă este relevant sau nu într-o țară unde, până acum câțiva ani, finanțarea europeană era o sperietoare pentru multe dintre autoritățile locale.

Contextul articolului malițios din ziarul Puterea din data de 17/05/2024.

Ziarul Puterea, ca instituție media, este deținut de compania Saray Paper SRL, a cărei actionar unic este d-l Madalin Marian Stan. Același acționar unic, respectiv d-l Madalin Marian Stan, deține și o societate de construcții, denumitp Bursa De Utilaje SRL, societate care, atât la data publicării articolului, cât și astăzi, este ofertant într-o procedură publică competitivă (licitatie), concurs de oferte pe care noi, Ideas Funding Pack SRL, îl evaluăm.

Licitația poate fi identificată în platforma electronică SEAP, localitatea Adunații Copăceni, județul Giurgiu, iar în lista de rezultate pe care le veți identifica puteți observa o procedură competitivă de oferte pentru construcția unei platforme de depozitare deșeuri voluminoase.

Rog cititorii să realizeze sincronizarea acestui articol denigrator cu faptul că noi evaluăm o societate din grupul ziarului Puterea și rog, de asemenea, să înțelegeți voi dacă există un demers de intimidare sau nu în aceasta. Mai mentionez un aspect important. Cu numai cateva minute înainte de a fi sunat de un jurnalist al ziarului Puterea, am fost sunat de către ofertantul în licitație pentru a fi anunțat că are un interes cu privire la această lucrare și că știe că gestiunea concursului de oferte este în sarcina echipei mele. Am refuzat cu insistență să purtăm un dialog, rugându-l să revină după ce finalizăm verificarea de oferte, moment ce va deveni legitim pentru schimb activ de întrebari și răspunsuri.

În cele ce urmează, voi oferi răspunsuri detaliate pentru acuzațiile malițioase și nefondate din articol.

Cum este posibil să obțină un astfel de succes în consultanță o persoană cu dizabilități, oare cine-i scrie și verifică dosarele?

O persoană nevăzătoare, așa cum este și situația mea, utilizează computerul sau orice dispozitiv mobil cu un soft de tip cititor de ecran. Cu dorința de a oferi explicații scurte, accesul la informații prin tehnologie este echivalent cu cel al unei persoane fără dizabilități. Putem, cu ajutorul cititoarelor de ecran, să parcurgem orice tip de informație, indiferent de structura ei, respectiv text, imagini, grafice sau orice altceva.

Mai mult, revenind la activitatea mea profesională, scriu și verific împreună cu echipa orice tip de document, cu atât mai mult cu cât răspunderea efectivă este a administratorului, deci în sarcina mea.

Cifra de afaceri în anul 2022, respectiv un an pe pierdere.

Pentru un business de consultanță în managementul finanțărilor europene, sunt perioade în care singura activitate este de depunere de dosare, pe care noi nu le facturăm. Acest lucru s-a întâmplat și în anul cu pricina, iar activitatea companiei a fost susținută din câștigurile anterioare. Nu este un specific al companiei pe care o administrez, ci al domeniului de activitate.

Cum am ajuns sa contractăm atât de multe parteneriate cu autorități locale?

Piața furnizorilor de servicii de consultanță a fost dimensionată până în anul 2020 pentru o absorbție anuală de 5 – 7 miliarde de euro. Începând cu anul 2021, după ce am intrat într-un nou exercițiu financiar la nivelul UE și după ce au devenit disponibile mai multe programe de finanțare, cererea pentru aceste servicii s-a triplat, ceea ce înseamnă că oferta de consultanță a devenit insuficientă. Acest lucru ne-a determinat să ne repoziționăm pe piață și să profităm de noile oportunități ivite, mai ales în sectorul administrației publice locale. Nu am câștigat vreun contract ca urmare a referințelor politice, nu avem contacte politice și nu ne interesează culoarea politică a celor care conduc aceste autorități locale. Cei mai mulți au fost contactați pe baza informațiilor de contact publice și ne-au selectat pentru că am avut de cele mai multe ori cele mai bune propuneri.

Pentru ca ofertele noastre să fie atractive, toate contractele publice au fost fără avansuri pentru depunere de dosare de finanțare. De asemenea, contractele au fost cu condiție suspensivă, ceea ce înseamnă că avem o clauză rezolutorie care transformă contractul nul în situația necâștigării finanțării solicitate. În măsura în care proiectul depus a devenit căștigător, suntem plătiți din costurile eligibile aferente activității de management de proiect în timpul investiției. Dacă avem contracte cu autoritățile publice este pentru că proiectele de finanțare pe care le-am depus au fost câștigate, iar bani europeni au ajuns în România.

De ce avem contracte cu încredințare directă?

Statul roman, prin autoritățile sale de management de finanțare, pentru că nu reușește să fie suficient de predictibil, anunță din scurt apeluri de finanțare adresabile autorităților publice, iar între apariția unui ghid de condiții specifice în format draft și momentul depunerii dosarului de candidatură în competiție, rămâne un timp scurt, care nu permite organizarea unei proceduri competitive de selecție furnizor de consultanță. Așa intervine încredințarea directă către echipe care propun oferte convenabile. Scopul autorității este să nu rateze oportunitatea banilor necesari pentru investiții pentru dezvoltarea comunității, de aici decizia atribuirii directe, un mecanism utilizat cu toată piața de furnizori de consultanță. Este un nou specific al pieței, nu al companiei. Acest mecanism de achiziție publică este unul legal, fără a însemna că se fragmentează contracte mai mari.

De ce avem parteneriate și cu localități mici?

Acesta ar trebui să fie în sine un motiv de mândrie și de bucurie. Localitățile mici, cu ajutorul nostru și al altor companii de consultanță, încep tot mai mult să fie interesate de fondurile europene și să le si atragă. Oamenii care locuiesc în aceste localități încep să simtă beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană pentru că și la ei se asfaltează drumuri, se fac lucrări de canalizare, se construiesc grădinițe, centre de zi pentru vârstinici, se modernizează spitale și așa mai departe. Mai multm Autoritatea Comisiei Europene, atunci când stabilește cu statul român programe de finanțare, stabilește indicatori de rezultat, fără să determine efectiv unde sau în ce localitate aceștia trebuie să fie atinsi. De exemplu, pentru că eficiența energetică reprezintă un obiectiv strategic al reducerii de emisii, statul român se angajează în relația cu cei de la Comisia Europeană sa atingă până la final de perioadă de programare 10,000 de clădiri al căror consum și emisii să scadă cu o cifră semnificativă. Mai departe, pentru că în România sunt mai mulți doritori de finanțare decât suma alocată, statul organizează prin autoritățile cu competență delegate un concurs de proiecte pentru a desemna o listă de căștigători, care, într-un final, vor reabilita clădiri publice sau rezidențiale. Același exemplu îl puteți intui și cu referire la un indicator de asfaltare de drumuri, infrastructură de mediu, infrastructură de sanatate și așa mai departe. Nu e vorba de atribuire directă a unor finanțări, câștigă cine solicită finanțarea și cine întocmește într-o manieră convingătoare dosarul de finanțare. Noi nu am fost trimiși să lucrăm cu cineva anume, am câștigat finanțări pentru toți cei care ne-au ales. Am contactat treptat mii de autorități, avem un numar dintre acestea care au ales sa ne contracteze și pentru ele am obținut finanțări

De ce avem mai multe contracte asumate de catre o autoritate cu noi?

Suntem confortabili pentru orice client pentru că nu încasăm avansuri pentru depunere, ajungem să ne merităm plata doar dacă vom câștiga proiectele, iar acolo unde am avut un contract, am fost suficient de profesioniști să câștigam și altele astfel încât ne-am construit o relație profesională de durată cu fiecare client. Înțelegem nevoile fiecărei comunități și ajungem să propunem oportunități de finanțare care să contribuie la o dezvoltare specifică pentru fiecare tip de comunitate cu a cărei autoritate administrativă lucrăm. A fost decizia noastră comercială să înțelegem că bugetele locale nu au spațiu pentru echipe externe care să ajute în obținerea succesului în accesarea de finanțări, astfel că ne-am adresat peste tot cu oferte doar cu plată în cazul în care proiectul este admis la finanțare. Da, suntem activi, pentru că suntem și o echipă mare în piața de profil. Suntem peste 20 de persoane, resursă profesională cu experiență și cu o capacitate demonstrată de gestiune de proiecte multiple și derulate multidisciplinar.

Utilizarea dizabilității în mod denigrator li cheie de manipulare a cititorului;

Într-o societate unde viciul este constant în mentalul colectiv, unde se vorbește despre capacitatea unei persoane cu dizabilități de a-și găsi drumul, într-o societate în care toate instituțiile internaționale din sectorul drepturilor omului încearcă să crească nivelul de conștientizare a posibilităților unei persoane cu dizabilități, consider abject sa utilizezi tema dizabilității ca un argument justificativ referitor la o ipotetică incapacitate a unei persoane.

Oamenii cu dizabilități sunt oameni și, oricât de greu ar fi de crezut pentru persoane cu acces vremelnic la statutul de formator de opinie, oamenii cu dizabilități pot fi foarte buni profesioniști. Tehnologia a evoluat fantastic, persoanele nevăzătoare pot citi, pot scrie, pot studia, se pot forma în cele mai variate domenii și nu au nevoie ca altcineva să le redacteze proiectele sau să analizeze dosarele.

Blocajele din mentalul societății pe tema dizabilității reprezintă pentru noi toți cei care trăim cu această barieră o temă dureroasă și consider că presa trebuie să fie cea care înlătură bariere, nu care contribuie la punerea lor. Nu pot lua în serios un jurnalist care își construiește o temă de investigație utilizând dizabilitatea ca element de exploatare în argumentație. Într-un final, mă adresez pe această cale tuturor jurnaliștilor care au decis să promoveze tema utilizând această cheie, aș vrea să vă invit să jucăm împreună o partida de șah. Urmare a dizabilității pe care voi o invocați ca să justificați o investigație, eu m-am format ca un luptător rezilient și sunt vreo 25 de ani de când mi-am pierdut vederea.

Articol susținut de Ideas Funding Pack SRL