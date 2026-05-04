Săptămâna în care se decide soarta guvernului Bolojan. Partidele fac ultimele calcule înainte de votul din plen

Partidele au astăzi ultimele discuții interne în vederea pregătirii votului pe moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Organizarea pentru vot va fi discutată astăzi în grupurile parlamentare, pentru ca mâine să fie supusă moțiunea la vot în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Premierul Ilie Bolojan va ieși public cu declarații în această seară, într-un interviu la Antena1 programat pentru ora 19.00. El este așteptat să vorbească despre strategia cu care va merge în Parlament la votul de marți.

În tot acest timp, președintele Nicușor Dan este plecat din țară, întrucât participă la reuniunea Comunității Politice Europene care are loc în Armenia, la Erevan. El urmează să se întoarcă în cursul serii.

Ultimele negocieri pe vot

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul.

Cu toate acestea, liderii liberali au afirmat că unii parlamentari se pot răzgândi și să nu voteze moțiunea în plen deși au semnat pentru depunerea ei.

„Nu toți cei care semnează o moțiune o și votează. Sunt parlamentari care au fost forțați să semneze moțiunea, chiar dacă nu sunt de acord cu aruncarea țării în haos de către PSD și AUR”, avertiza Gabriel Andronache, lider al deputaților PNL, într-un mesaj transmis pe Facebook.

Acest scenariu a fost respins de vicepreședintele PSD Marian Neacșu. „Dacă vreți părerea mea personală, vom avea un număr de voturi mai mare decât numărul de semnatari. Ca să fie lămurită pentru domnul Andronache și pentru colegii de la PNL”, a replicat Neacșu, fost vicepremier în Guvernul Bolojan.

Voturile parlamentarilor neafiliați care au semnat moțiunea nu sunt garantate însă. Deputata neafiliată Aurora Tasica Simu, care a intrat în Parlament pe listele POT, a afirmat miercuri în plenul Parlamentului: „Disperarea e mare, v-am semnat moțiunea de cenzură, dar asta nu înseamnă că va trece! Haideți să vedem dacă o să treacă”.

Ce spune aritmetica parlamentară

PSD are 127 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Cele două partide mai au nevoie de 16 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), adună 41 de voturi, dacă toți parlamentarii care fac parte din aceste grupuri ar vota moțiunea, ar duce la un total de 258 parlamentari.

Parlamentarii neafiliați care au plecat din POT și S.O.S. România adună 22 de voturi. Victoria Stoiciu este și ea neafiliată după demisia din PSD, dar ea nu susține moțiunea de cenzură.

PNL, USR și UDMR, partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan, au în Parlament doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate. Lor li se adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale. Asta ar duce la un total de 181 de voturi, tot insuficiente pentru susținerea lui Bolojan în Parlament.

Câți parlamentari, deputați și senatori, are fiecare partid:

PSD – 127;

AUR – 90;

PNL – 74;

USR – 59;

UDMR – 32;

Minorități – 17 deputați;

SOS România – 15 deputați;

POT – 14 deputați;

PACE Întâi România – 12 senatori;

Neafiliați – 23.