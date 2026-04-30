Ultimele calcule făcute de partide înainte de moțiunea de cenzură. Lider PNL: „Nu e deloc clar dacă va obține numărul necesar de voturi” / Ce spune PSD

Liderii PSD s-au reunit joi într-o ședință a Biroului Politic Național ca stabilească ultimele detalii privind moțiunea de cenzură care va fi dezbătută și votată marți, 5 mai. Ei spun că sunt siguri că moțiunea de cenzură va trece, unii chiar că va obține mai multe voturi decât semnături. Totuși, liberalii atenționează că există și varianta ca moțiunea să pice, pentru că nu toți cei care au semnat-o o vor și vota.

Membrii din conducerea PSD au discutat despre ziua de marți, când este programat votul pentru moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD împotriva Guvernului Bolojan.

Până săptămâna viitoare, fiecare organizație județeană urmează să își facă „recensământul”, pentru a avea o situație clară a parlamentarilor care ar putea lipsi de la vot și a celor care vor fi prezenți la ședința de plen, potrivit informațiilor HotNews.

Momentan, social-democrații iau în calcul o singură absență – a senatorului Felix Stroe, care va lipsi din cauza unor probleme medicale.

Liderii PSD, siguri că moțiunea va trece

La finalul ședinței de astăzi, Marian Neacșu, cel care, de altfel, a anunțat depunerea moțiunii de cenzură într-o conferință de presă comună cu Petrișor Peiu, a declarat că s-au purtat negocieri cu alți parlamentari de „două-trei zile încoace”.

„Se discută cu parlamentarii strict principial”, a spus fostul vicepremier PSD într-o declarație de presă oferită pe holurile Parlamentului.

De asemenea, el a lăsat de înțeles că e sigur că moțiunea de cenzură va trece pentru că „au semnat 254 (n.red. de parlamentari ca moțiunea să fie depusă)”. O moțiune de cenzură are nevoie de 233 de voturi pentru a fi adoptată.

La rândul lui, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a fost întrebat la finalul ședinței cât de aproape este PSD de a schimba „lăutarul”, aluzie la o declarație a sa despre premierul Bolojan. „Vedeți marți”, a fost răspunsul său.

Manda spunea în ianuarie, într-o intervenție la Antena3 CNN, „hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge”.

Față de acel moment, doi parlamentari PSD au părăsit grupul parlamentar. Este vorba despre deputatul Petre Emanoil Neagu, care a trecut la PNL, imediat după ce social-democrații au votat pentru retragerea sprijinului acordat premierului Bolojan și despre senatoarea Victoria Stoiciu care și-a anunțat demisia din PSD după anunțul moțiunii comune PSD-AUR.

Lider liberal: „Nu toți cei care semnează o moțiune o și votează”

Gabriel Andronache, care este liderul deputaților PNL, a transmis marți dimineață printr-o postare pe Facebook că liberalii fac „toate demersurile democratice în Parlament pentru a susține Guvernul Bolojan și a determina eșecul moțiunii de cenzură”.

„Nu toți cei care semnează o moțiune o și votează. Sunt parlamentari care au fost forțați să semneze moțiunea, chiar dacă nu sunt de acord cu aruncarea țării în haos de către PSD și AUR”, avertizează Andronache.

De asemenea, el spune că există și parlamentari social-democrați care se împotrivesc moțiunii.

„Ei au posibilitatea să se exprime la vot, fiindcă votul este secret și nu poate fi controlat de conducerea partidului. Nu e deloc clar că această moțiune va obține numărul necesar de voturi pe 5 mai”, adaugă liberalul.

În replică, Marian Neacșu spune că „e exclus” ca social-democrații să fie contra moțiunii și acuză „un război de dezinformare, disperat după părerea mea”.

„Dacă vreți părerea mea personală, vom avea un număr de voturi mai mare decât numărul de semnatari. Ca să fie lămurită pentru domnul Andronache și pentru colegii de la PNL”, a mai spus Neacșu.

Voturile neafiliaților nu sunt garantate

Anamaria Gavrilă a transmis marți că deși parlamentarii POT au semnat moțiunea, nu garantează că o vor și vota.

„Partidul POT a semnat moțiunea. Până la votul moțiunii, PSD și AUR să își asume guvernarea. Condiționările nu țin loc de neasumare”, a transmis ea printr-o postare pe Facebook.

7 parlamentari POT au semnat moțiunea inițiată de PSD și AUR împotriva lui Bolojan.

Deputata neafiliată Aurora Tasica Simu, care a intrat în Parlament pe listele POT, a afirmat miercuri în plenul Parlamentului că voturile lor nu sunte garantate. „Disperarea e mare, v-am semnat moțiunea de cenzură, dar asta nu înseamnă că va trece! Haideți să vedem dacă o să treacă”.

18 parlamentari neafiliați au semnat moțiunea.

Ce spune aritmetica parlamentară

În momentul de față, PSD și AUR au împreună 219 voturi.

PSD are 127 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Cele două partide mai au nevoie de 16 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), adună 41 de voturi, dacă toți parlamentarii care fac parte din aceste grupuri ar vota moțiunea, ar duce la un total de 258 parlamentari.

Parlamentarii neafiliați care au plecat din POT și S.O.S. România adună 22 de voturi. Victoria Stoiciu este și ea neafiliată după demisia din PSD, dar ea nu susține moțiunea de cenzură.

PNL, USR și UDMR, partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan, au în Parlament doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate. Lor li se adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale. Asta ar duce la un total de 181 de voturi, tot insuficiente pentru susținerea lui Bolojan în Parlament.

Câți parlamentari, deputați și senatori, are fiecare partid:

PSD – 127;

AUR – 90;

PNL – 74;

USR – 59;

UDMR – 32;

Minorități – 17 deputați;

SOS România – 15 deputați;

POT – 14 deputați;

PACE Întâi România – 12 senatori;

Neafiliați – 23.

AUR și PSD fac echipă ca să răstoarne guvernarea Bolojan

Moţiunea, semnată de 254 de parlamentari, a fost depusă marți, după ce a fost anunțată într-o conferință de presă comună de Marian Neacșu și Petrișor Peiu.

Ea a fost depusă în ciuda faptului că social-democrații au spus, chiar și la Cotroceni în timpul discuțiilor cu președintele de săptămâna trecută, că moțiunea de cenzură este „ultima variantă” luată în calcul.

Tot marți, birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis calendarul dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură.

Astfel, miercuri, de la ora 12:30, moţiunea de cenzură a fost citită în plenul comun, iar săptămâna viitoare marți, pe 5 mai, va fi votată.

În cazul în care Ilie Bolojan nu trece de votul Parlamentului, el rămâne interimar, în timp ce încep negocierile pentru a forma o nouă majoritate și consultările cu partidele politice la Palatul Cotroceni.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat de mai multe ori că își dorește să continue guvernarea într-o formulă pro-europeană și că exclude o coaliție cu AUR.

„În această perioadă, în modul în care sunt așezate lucrurile, PSD a anunțat că nu face majoritate cu AUR. (…) Sunt lucruri care ne despart. De aceea vorbim de partide proeuropene și partide antieuropene”, a spus Grindeanu săptămâna trecută.

Totuși, PNL și USR au votat, de mai multe ori, că dacă PSD va genera o criză politică, nu vor mai face o majoritate cu PSD.