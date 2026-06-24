Şapte ani de închisoare pentru un politician rus care a cerut încetarea războiului din Ucraina

Politicianul rus Maxim Kruglov, vicelider al partidului liberal Iabloko din Rusia, a fost condamnat miercuri – cu mai puţin de trei luni înainte de alegerile parlamentare – la şapte ani de închisoare pe motiv că răspândeşte informaţii false despre armata rusă, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Kruglov, fost deputat în legislativul Moscovei, fusese arestat în octombrie anul trecut pentru două mesaje pe Telegram din 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina.

El a declarat la începutul procesului că se consideră nevinovat şi crede că războiul din Ucraina este o tragedie care trebuie să înceteze cât mai curând posibil.

Unul dintre cele două mesaje incriminate menţiona date ale ONU despre numărul de morţi în conflict, iar celălalt despre evenimentele de la Bucea, oraşul de la nord de Kiev unde – conform acuzaţiilor aduse de ucraineni şi occidentali – forţele ruse au masacrat civili în martie 2022. Moscova susţine că crimele au fost înscenate pentru discreditarea armatei ruse.

Iabloko, unul din cele mai importante grupuri liberale din primii ani după destrămarea Uniunii Sovietice, mai deţine în prezent doar câteva locuri în parlamente regionale din Rusia şi nu mai are niciun deputat în Duma de Stat, camera inferioară a legislativului Federaţiei Ruse.

Prin prezentarea de candidaţi în alegeri, partidul are însă o platformă pentru difuzarea de mesaje pacifiste, menţionează agenția Reuters.

Următoarele alegeri parlamentare din Rusia sunt programate în septembrie.

Preşedintele rus Vladimir Putin a convocat alegeri legislative pentru data de 20 septembrie, în contextul scăderii continue a popularităţii sale şi a partidului Kremlinului, Rusia Unită, potrivit tuturor sondajelor.

Intenţia de vot pentru partidul prezidenţial Rusia Unită a scăzut în ultimele luni sub 30% şi se apropie de cel mai scăzut nivel istoric, 26,4%, înregistrat în august 2021.

Principalele motive sunt faptul că populaţia s-a săturat de război şi de atacurile cu drone, scăderea nivelului de trai din cauza scumpirii coşului zilnic de cumpărături şi, mai ales, întreruperile în furnizarea internetului.

Majoritatea ruşilor leagă acest ultim aspect, precum şi interdicţiile privind accesarea reţelelor sociale, de deputaţii partidului de guvernământ din Duma de Stat (Camera Deputaţilor).

Kremlinul mizează pe un partid nou

Între timp, partidul Oameni Noi (un proiect politic de centru-dreapta lansat în 2020, creat cu sprijinul tacit al Kremlinului) a crescut în sondaje opunându-se deschis acestor măsuri, pe care preşedintele Putin le-a justificat invocând caracterul prioritar al siguranţei cetăţenilor, deşi experţii consideră că eficacitatea dronelor ucrainene nu este legată în niciun fel de utilizarea internetului de către cetăţeni.

Din acest motiv, potrivit presei, Rusia Unită nu şi-a anunţat deocamdată programul electoral, care depinde direct de situaţia de pe front, de indicatorii economici şi de controlul internetului.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat recent un mesaj în care situa intenţia de vot pentru Rusia Unită la 22%, în contextul în care acest partid a obţinut aproape 50% din voturi la precedentele alegeri legislative, desfăşurate în 2021.

Partidul Rusia Unită foloseşte de obicei pe scară largă resursele administrative ale statului şi obţine sprijin din partea milioanelor de angajaţi publici, a lucrătorilor din industria militară şi a soldaţilor.

Indiferent de context, analiştii şi presa independentă consideră că partidului Kremlinului îi este aproape imposibil să obţină o majoritate constituţională în aceste alegeri, cu excepţia cazului în care autorităţile vor manipula rezultatele.

Sondaje ținute la secret

Partidul Rusia Unită beneficiază în mod tradiţional de o participare scăzută, în special în marile oraşe, din cauza refuzului multor ruşi liberali, care au o atitudine critică faţă de preşedintele Putin, de a merge la urne.

Pentru a contracara această tendinţă, autorităţile ruse au lansat o campanie de persecuţie împotriva singurului partid de opoziţie legal din Rusia, Iabloko, mulţi dintre activiştii săi fiind închişi, arestaţi sau etichetaţi drept agenţi străini sau extremişti, ceea ce îi împiedică să participe la alegeri.

Iabloko este singurul partid din Rusia care se opune public, din 2022, campaniei militare din Ucraina.

Companiile de sondare a opinii publice au modificat metoda prin care realizează chestionarele pentru a ascunde prăbuşirea preşedintelui Putin şi a partidului Rusia Unită în sondaje, ceea ce nu a împiedicat scăderea în continuare a susţinerii lor în rândul ruşilor, de aceea uneori au renunţat să mai publice rezultatele acestor sondaje.