Șapte cauze des întâlnite pentru care un copil are dureri de burtă. Când ar trebui dus urgent la medic

Pentru orice nedumerire aveți când copilul are o durere abdominală, solicitați sfatul medicului pediatru sau al medicului de familie. Foto: Shutterstock

Una dintre cele mai frecvente plângeri ale copiilor, mai ales a celor cu vârste sub 12 ani, este durerea abdominală. Deși frecventă, acest tip de durere la copii nu ascunde o problemă gravă, de cele mai multe ori. Dar părinții trebuie să fie atenți la context, la alte simptome și la comportamentul general al copiilor, fiindcă în spatele acestei fraze aparent simple „Mă doare burtica!” poate sta o constipație, o viroză, un stres al copilului, dar și o apendicită care necesită intervenție chirurgicală.

Detaliem 7 cauze cel mai des întâlnite care stau la baza unor dureri de burtă ale celor mici și când e momentul să mergeți la medic.

1. Constipația – o cauză banală, dar supărătoare

Una dintre cele mai comune cauze ale durerii abdominale la copii este constipația. Deși o problemă mai rar întâlnită la sugarii mai mici, constipația este o cauză frecventă a durerii la copiii mai mari, care se plâng de dureri în special în partea inferioară a abdomenului.

Dacă micuțul nu are scaun regulat, se poate simți balonat, iritat sau chiar poate avea dureri intense, spun medicii americani de la Mayo Clinic. Aceștia sunt de părere că problemele intestinale sunt mai probabile atunci când dieta copilului duce lipsă de lichide, fructe și legume proaspete, dar și de cereale integrale bogate în fibre. Medicii susțin că și lipsa mișcării sau amânarea mersului la toaletă pot duce la constipație.

Ce poți face: asigură-i o alimentație bogată în fructe, legume, cereale integrale și hidratare corespunzătoare. Dacă problema persistă, consultă medicul.

2. Infecțiile virale atacă în sezonul virozelor

Gastroenteritele virale sunt o cauză frecventă a durerilor abdominale, însoțite de diaree, greață, vărsături sau febră peste 38 grade Celsius. Acestea sunt adesea provocate de rotavirus sau norovirus, în special în rândul copiilor mici. Numite și gripe stomacale, aceste gastroenterite dau adesea crampe și dureri abdominale, uneori diaree cu sânge și creează un disconfort semnificativ.

În mod neașteptat și infecțiile gâtului cauzate de streptococi, care apar frecvent la copiii cu vârsta peste 2 ani, pot avea legătură cu durerile de burtică. Amigdalita streptococică este o infecție a gâtului care se manifestă prin dureri în gât, febră și dureri abdominale. Asta din cauza faptului că bacteriile înghițite pot provoca iritații ale intestinelor. Copiii pot contracta, de asemenea, streptococ perianal, care este o infecție streptococică în jurul anusului. Aceasta poate provoca durere, constipație (deoarece nu vor să facă nevoile), precum și dureri abdominale. Medicul pediatru poate examina copilul pentru oricare dintre tipurile de infecție și îi poate preleva o probă pentru a verifica dacă există bacterii. Dacă rezultatele sunt pozitive pentru streptococ, copilul va trebui tratat cu un antibiotic.

Ce poți face: odihnă, hidratare și alimentație ușoară. În caz de deshidratare sau simptome severe, este necesar consult medical.

3. Infecțiile urinare – mai frecvente la fetițe

O infecție urinară poate cauza dureri difuze în zona abdominală inferioară. Copilul poate spune că îl doare burtica, dar de fapt problema vine de la vezică. În general, infecțiile tractului urinar (ITU) sunt mult mai frecvente la copiii cu vârste cuprinse între 1 și 5 ani, în special la fete. ITU pot produce dureri în abdomen și în zona vezicii urinare, precum și durere și arsuri la urinare.

Copiii cu infecții urinare urinează de obicei în cantități mici, dar mai frecvent decât de obicei, pot avea sânge în urină, pot avea sau nu febră. Pot avea un miros urât al urinei.



Ce e de făcut: un sumar de urină și consultul medicului pediatru sunt esențiale.

4. Intoleranța alimentară – laptele sau glutenul, posibili vinovați

Unii copii nu digeră bine anumite alimente. Intoleranțele la lactoză sau gluten pot duce la balonare, crampe și disconfort abdominal. Pot fi și alergii la lapte care sunt însoțite de vărsături, diaree, sânge în scaun și erupții cutanate.

Ce să urmărești: durere abdominală instalată după consumul de lapte, brânză sau produse cu gluten.

Ce poți face: discută cu medicul pentru investigații și eventuale teste alergologice.

5. Apendicita – o urgență care nu trebuie ignorată

Durerea abdominală severă, care începe în jurul buricului și se mută spre partea dreaptă jos, poate semnala o apendicită. Când un copil are apendicită, acesta se poate plânge de o durere constantă de stomac în centrul abdomenului, care apoi coboară. Deși foarte rară la copiii sub 3 ani și mai puțin frecventă la copiii sub 5 ani, apendicita este posibilă la orice vârstă și reprezintă o urgență medicală.

Copiii cu apendicită se opresc de obicei din mâncat; nici măcar nu vor avea chef să mănânce mâncarea lor preferată. Au febră, greață, stare de apatie.

Ce e de făcut: mergi imediat la medic sau la camera de gardă. Apendicita netratată poate avea complicații grave.

6. Stresul și anxietatea – „burtica” emoțională

Mulți copii resimt stresul prin disconfort abdominal. Emoțiile puternice se pot manifesta prin durere de burtă, mai ales înainte de grădiniță/școală, examene sau situații tensionate în familie.

Deși această durere apare rareori înainte de vârsta de 5 ani, i se poate întâmpla și unui copil mai mic care este supus unui stres neobișnuit. Durerea tinde să apară și să dispară pe o perioadă de mai mult de o săptămână și adesea se aliniază cu o activitate stresantă sau neplăcută.

În plus, nu există alte simptome sau plângeri asociate (febră, vărsături, diaree, tuse, letargie sau slăbiciune, simptome ale tractului urinar, dureri în gât sau simptome asemănătoare gripei). De asemenea, pot exista antecedente familiale ale acestui tip de boală.

Cum o recunoști: apare adesea înainte de evenimente stresante, fără alte simptome fizice.

Ce poți face: ascultă-l, validează-i emoțiile și discută cu un psiholog dacă disconfortul persistă.

7. Paraziții intestinali

Infecțiile parazitare, precum oxiurii sau giardia, sunt încă frecvente la copii, mai ales în colectivități (grădinițe, școli). Pot provoca dureri abdominale recurente, balonare și mâncărimi anale, mai ales seara, potrivit CDC.

Interesant este că durerile de burtică pot fi vagi, care apar și dispar, adesea fără o localizare precisă. Sunt mai multe tipuri de dureri: de la disconfort difuz în jurul buricului, crampe abdominale, mai ales după masă, durere abdominală însoțită de balonare sau gaze până, pot apărea dureri abdominale însoțite de mâncărime intensă în zona anală, în cazul oxiurilor.

Infecțiile netratate pot cauza și iritabilitate, oboseală sau scădere în greutate, deoarece paraziții consumă nutrienții necesari copilului.

Ce e de făcut: medicul va recomanda un examen coproparazitologic și, dacă este necesar, tratament antiparazitar. În unele cazuri, este indicat ca toată familia să urmeze tratamentul, pentru a preveni reinfestarea.

Când ar trebui să mergeți la medic pentru durerile de burtică?

Un copil din 15 de vârstă școlară cu dureri abdominale are o afecțiune gravă, cum ar fi apendicita, potrivit Pubmed.com, motiv pentru care părinții trebuie să fie atenți la câteva semnale de alarmă:

Durere intensă sau care persistă mai mult de 2-3 zile

Febră, vărsături repetate sau sânge în scaun

Lipsa poftei de mâncare, apatie sau somnolență

Abdomen umflat sau foarte sensibil la atingere.

Pentru orice dubiu sau nedumerire, solicitați sfatul medicului pediatru sau al medicului de familie.