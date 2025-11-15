Șase candidaturi din cele șapte depuse pentru Primăria Capitalei, validate de Biroul Electoral Municipal

Șase candidaturi pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei au fost admise sâmbătă de Biroul Electoral. Ultima zi de depunere a candidaturilor este luni, 17 noiembrie.

Biroul Electoral Municipal a decis, sâmbătă, admiterea candidaturilor depuse de Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianța electorală „Dreptate pentru București”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluță (PSD), Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli – independent), potrivit site-ului BEM.

Șapte candidați au depus la BEM dosarele de înscriere în cursa electorală:

Cătălin Drulă (USR)

Virgil Alexandru Zidaru (independent)

Ciprian Ciucu (PNL)

Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianța electorală „Dreptate pentru București”)

Daniel Băluță (PSD)

George Valentin Burcea (POT)

Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache – PNȚMM).

Hotărârile Biroului Electoral Municipal pot fi contestate de către cetățeni, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării candidaturii.

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei este 17 noiembrie. Acestea rămân definitive pe 23 noiembrie. Campania electorală începe pe 22 noiembrie.

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, se află pe prima poziție în cursa pentru Primăria Capitalei, creditat cu 27%, potrivit ultimului sondaj CURS, publicat sâmbătă. Urmează, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), cu câte 22%, față de 18% cu cât erau creditați în urmă cu mai puțin de o lună de aceeași casă de sondare.

Anca Alexandrescu este creditată cu 15%, adunând cinci procente față de acum o lună, când a fost făcut precedentul sondaj CURS.

Urmează, la distanță de 10 procente, Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), influencerul care i-a făcut în 2024 campanie lui Călin Georgescu pe TikTok.