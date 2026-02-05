Șase centrale termice furate de un bărbat dintr-un bloc în construcție din București. Suspectul a fost reținut

Imagini de pe camerele de supraveghere cu bărbatul suspectat că a furat șase centrale termice Foto: captură video

Un bărbat de 54 de ani a fost reținut joi de către polițiști sub acuzația de furt calificat după ce a furat șase centrale termice de o valoare estimată la 8.000 de euro, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat de presă.

Polițiștii au fost sesizați privind furtul de către un administrator de bloc din București. El a acuzat că un bărbat a intrat în imobilul aflat în construcție pe 21 ianuarie și a demontat șase centrale termice pe care le-a furat.

Potrivit unor surse din anchetă, furtul a avut loc la un bloc de pe strada Țepeș Vodă din Sectorul 2 al Capitalei. Camerele de supraveghere de pe stradă l-au surprins pe bărbat în timp ce pleacă cu bunurile furate într-un coș de cumpărături.

„În urma activităților investigativ-operative desfășurate, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 54 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracțională, bănuit de comiterea faptei”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat de presă.

Joi dimineață, polițiștii au efectuat o percheziție, l-au depistat pe suspect și l-au dus la audieri. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața instanței pentru luarea unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.