Șase persoane, reținute în dosarul DNA de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Prejudiciu de peste 90 de milioane de lei într-un contract de drumuri

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus reținerea administratorului public al județului Bistrița-Năsăud, Grigore Florin Moldovan, precum și a altor cinci persoane, într-un dosar care vizează un contract de modernizare a unor drumuri județene, cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis joi de parchetul anticorupție.

Potrivit DNA, Grigore Florin Moldovan este acuzat de două infracțiuni de abuz în serviciu și de luare de mită în formă continuată. În același dosar au fost reținuți și:

Ceclan Oprea Ciprian, director executiv în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru complicitate la abuz în serviciu

Poienar Victor, șef serviciu în cadrul aceleiași instituții, pentru complicitate la abuz în serviciu

C.V., manager de proiect, pentru complicitate la abuz în serviciu

L.I., reprezentant de facto al SC Frasinul SRL, pentru instigare la abuz în serviciu și dare de mită

B.S.C., administrator în cadrul SC Baseli Drum Consult SRL, pentru complicitate la abuz în serviciu

Traian Larionesi, patronul firmei Frasinul, un milionar bistrițean considerat un apropiat al lui Radu Moldovan potrivit presei locale, a fost plasat sub control judiciar.

Anchetatorii au făcut miercuri dimineață percheziții la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dar și la domiciliul președintelui instituției, Radu Moldovan, liderul organizației locale PSD. Social-democratul a făcut un pas în spate și a demisionat din fruntea filialei.

Compania de construcții Frasinul, alături de Dimex, se află în atenția procurorilor fiind abonată la mari contracte din bani publici, potrivit informațiilor obținute de G4Media. În prezent, Dimex este implicată în construcția centurii Clujului, în timp ce Frasinul lucrează la centura Comarnic.

Cei șase sunt acuzați, între altele, de complicitate sau instigare la abuz în serviciu și dare de mită.

Aceștia urmează să fie prezentați Tribunalului Cluj cu propunere de arestare preventivă.

Alți doi inculpați, Rodica Botiș și Gelu Văclaș, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Văclaș este acuzat inclusiv de delapidare în formă continuată.

Acuzațiile procurorilor

Ancheta vizează modul de derulare a unui contract de modernizare a unor drumuri județene, încheiat în 2019 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și o asociere de firme condusă de SC Frasinul SRL. Beneficiarul contractului este Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, iar valoarea inițială a fost de peste 103 milioane de lei, fără TVA.

Procurorii susțin că, în 2025, Moldovan Grigore Florin a semnat un act adițional prin care valoarea contractului a fost majorată la peste 118 milioane de lei, „deși lucrările executate ar fi fost supraevaluate”.

„Prin aceste demersuri s-ar fi cauzat un prejudiciu total de 90.525.873,17 lei în dauna Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru asocierea de firme beneficiară a contractului”, arată DNA.

Pentru justificarea majorării, au fost aprobate note de fundamentare întocmite sau semnate de mai mulți funcționari din Consiliul Județean, susțin anchetatorii.

Procurorii mai susțin că în perioada iunie–octombrie 2025, administratorul public ar fi primit de la reprezentantul firmei implicate suma totală de 70.000 de lei, în trei tranșe, precum și material lemnos, potrivit procurorilor.

„Aceste foloase ar fi fost acordate în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, în scopul de a determina adoptarea unor măsuri favorabile societății SC Frasinul SRL, în contextul derulării contractului de lucrări menționat anterior”, se arată în comunicat.

În același dosar, anchetatorii susțin că șeful parcului auto al Consiliului Județean a alimentat, în mod repetat, autoturisme care nu aparțineau instituției, folosind cardurile de combustibil ale acesteia. Totodată, a determinat plata unor bunuri pentru vehicule care nu aparțineau instituției.